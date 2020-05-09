港男與女友註冊結婚打算排公屋　父母「話要搬大屋」不肯除名

居住問題是香港人一大挑戰，更可能成為家人之間的磨擦。有男網民日前在連登討論區發文，指自己現與女朋友同住，並註冊結婚，打算輪候公屋，惟父母不願將他從現住單位中除名，「仲話要搬大屋」，令他感到無奈，直斥「佢哋一日到黑喺到度縮數」。

有連登網民發文，指自己與太太終於儲夠錢上車，但父母竟要求一起住，令他非常無奈。（示意圖，資料圖片）

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該網民在連登討論區以「廢老母老豆唔除我名，阻住我排公屋」為題發文，表示已與同住女友註冊結婚，希望能輪候公屋，惟父母不讓他在同住公屋中除名，「佢哋一日到黑喺到度縮數，又老綜又成（盛），仲話要搬大屋，阻X住我」，又認為家人純粹自私，「想要搬大（屋），我屋企個情況係點都唔會要搬返細屋！」

他補充指，自己早已搬到外面居住兩年，只是一直都沒有辦理除名手續，不禁請教其他巴絲打：「有冇得自己簽嘢自己除名？」

↓↓↓ 網民咁樣提議 ↓↓↓

帖文引起熱議，有網民提議樓主找一份高薪工作，「唔畀家用，逼佢地交兩三倍租？」有人則勸樓主直接放棄，「唔使諗，抽居屋」。有過來人分享，他一樣是屋企公屋有名，自己和父母不合，18歲那年自己去了抽公屋，「寄封信比我話我重疊咗所以扣30分，我一開波係負分，18歲入紙，28歲都未有單人，最後放棄咗，除晒所有名，同女朋友儲咗錢買咗樓」。

另有人稱不除名也可以照排隊，只是要扣30分開始，「咁排到爭30分先除名囉，公屋除名好易」，不過翻查房委會資料顯示，申請人成功登記公屋申請後會刪除其公屋單位戶籍，但不會獲加回已扣減的30分。

公屋戶籍問題Q&A

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