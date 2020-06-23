大埔谷瘋傳用肥皂水殺曱甴　幾秒成隻反肚攤地下　滅蟲專家話有效

家中驚現小強，除了請牠吃拖鞋，原來番梘水都有用？日前，有網民在大埔谷分享自己利用肥皂水（番梘水）殺死小強，還貼出一張小強反肚的樣子，稱以後都不用「爆漿」，令許多人嘖嘖稱奇。滅蟲專家指，番梘水噴中小強的頭或側面可以影響牠的呼吸系統，導致牠們窒息而死，是有效的DIY殺小強方法。

有網民在大埔谷分享，用番梘水可以快速殺死小強。（fb群組「Tai Po大埔」圖片）

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有街坊在fb群組「Tai Po大埔」分享照片，只見一隻反肚小強倒在一灘液體上面，旁邊有一個噴壺，並寫道肥皂水可以殺死小強，只要對準噴就可以，「幾秒時間，掙扎一下便玩完，又不用爆漿」，更形容不用買殺蟲水，如果家中有毛孩可以考慮。

帖文引來熱議，有人笑言小強「佢好似係浸死囉」、「講還講唔好貼圖」，有人則問道如何可以噴中能高速移動的小強，有網民回覆說「要看修行和功力」。有不少網民則指，用清潔劑噴小強可以封住牠的呼吸道，所以令小強快速死亡。

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觀林蟲害控制負責人鄭國鏗接受《香港01》訪問時指，番梘水的確能夠殺死小強，因為蟑螂用頭部呼吸，呼吸道又在肚腩位置，只要朝頭部及側面噴，噴中其呼吸系統，泡沫就會令牠窒息而死，而且基本上很易噴中，愈大隻愈易噴，有泡沫的液體都可以做到類似效果。

他續指，很多時候在家中見到的蟑螂總是在廚房出現，所以蟑螂身上易沾有油脂，「成隻油淋淋」，用殺蟲水都很難殺死，反而用番梘水可以溶掉牠表面的油脂，透過改變其酸鹼度破壞其器官及阻塞其呼吸系統，很快令牠窒息而死。

與番梘水不同，市面上的殺蟲水原理是令蟑螂「麻痹」，令牠的腦神經受刺激，破壞神經系統致死。鄭國鏗稱，雖然以DIY來說番梘水是很好的選擇，但卻沒有殺蟲水特有藥效的持續性，一般的殺蟲水效用可持續約5天，直面面對蟑螂時噴番梘水故然有效，但若在牠們的出沒黑點噴，蟑螂可能懂得避開泡沫，這方面殺蟲水的效果較理想。