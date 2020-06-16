粉嶺女街坊請「小強保鑣」　護送上落樓兼處理曱甴　10分鐘賺40蚊

俗稱「小強」的曱甴雖有平易近人的名稱，真身卻令不少人高呼怕怕。近日網上一個招聘兼職的帖文引起網民熱議，原來一名居於粉嶺村屋的女街坊，因太害怕寓所附近有小強出現，不惜開post招聘「小強保鑣」，希望有專人能護送她出入，直言：「唔好取笑我啦，怕小強的，真係驚㗎！」

一名居於粉嶺村屋的女街坊害怕寓所附近有小強出現，不惜開post招聘「小強保鑣」，希望有專人能護送她出入。（fb「搵工!大量Part Time,FULL TIME及Freelance 招聘 for 任何人士」）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名居於粉嶺麻笏村的女街坊於兼職招聘群組發文，稱希望找到早、夜班「臨時小强保鑣」，只要是居於該村附近，不怕生或死的小強並能動手處理便符合條件。小強保鑣需要每星期一至五上班，分別於早上約8時15分及晚上7時多護送樓主出門及返家，並「解決」途中出現的小強，「若生的，可替我做低佢；若死的，可用掃把，垃圾剷，替我扔掉」，報酬為每次40元。

樓主自言是打工仔，因真的太害怕小強才會出此下策，「日日畀小強嚇，我真係覺得好驚才搵人幫的」。她指因寓所樓主有雜物房及無人居住的吉房，「每日出門口時，會見到2、3隻小强屍」，自己面對小強會驚慌失措，「若出現在我房內，我第一時間會衝出房外尖叫，鎮定一點後，再一邊喊一邊揾殺蟲水噴」，又強調帖文絕對是認真post。

樓主稱寓所附近是小強重災區，因真的太害怕小強才會想到請保鑣。（《唐伯虎點秋香》劇照）

帖文引起討論，而樓主亦極速找到兩名保鑣，不過出師不利，稱「1號、2號保鑣早上都放了我飛機，起唔到身，無嚟保護我落樓，但我明白的」。幸好2號保鑣後來亦有為樓主於寓所附近除草及噴殺蟲水，她亦指自己將會加強「防小强措施」，如用除蟲藥及以稀釋漂白水拖地等。

不少網民看過帖文各有意見，有人身同感受，直言「小強既人就會明白幾咁需要一個清到曱甴的保鑣」、「唔怕小強的人係唔明白覺得我哋大驚小怪」，亦有人認為這兼職「對同村村民嚟講係荀工」。

不過有網民指出，樓主的方法只是治標不治本，長遠而言建議她搬屋或找滅蟲公司，「你自己計下，租金車錢，可以租出面更好的地方」、「得閒一隻還好，日見夜見都仲怕嘅，好明顯真係克服唔到，無謂強迫自己」、「一定要定期噴藥搞好清潔，垃圾唔過夜，驚飛入屋就閂窗開冷氣」。

生活百科：實測菊花溝酒精殺曱甴成效