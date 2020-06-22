慎入│曱甴爬入女生耳朵　自行採耳愈推愈入　醫生教兩個方法自救

醫生常遇奇難雜症，不少情況更是令人雞皮疙瘩！台灣有兒科學生分享病例，指有朋友早上起床後覺得有蟲子爬到她的耳窩內，遂用採耳工具自行清理卻將蟲子愈推愈入，最後需要耳鼻喉科醫生幫她取出蟲子，最嚇人是最終發現爬進其耳內的，竟是一隻曱甴！

吳昌騰醫生在專頁上分享朋友取出曱甴的過程。（facebook專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」短片截圖）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

facebook專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文分享病例，吳醫生說某天被朋友早早來電吵醒，找他的朋友邊哭邊求救，原來其右耳被蟲子爬進去，令她覺得耳窩內有痕癢的感覺。

吳醫生指其朋友曾用手加採耳工具，試圖將耳朵內的蟲子挖出來，結果卻將蟲子愈推愈入，情況變得更差，其後更出現耳鳴，「就像有人在耳邊敲着鼓，耳朵裏面還痛得要命，還出現噁心的感覺」。

吳昌騰醫生提醒，如果有昆蟲走進耳朵，不應強行將昆蟲掏出。圖為示意圖片。（GettyImages）

吳醫生了解情況後，先安撫朋友情緒，再叫對方到醫院看急症，最終由耳鼻喉科醫生取出耳內小蟲，並拍下耳窩內的短片，從短片可見，醫生以工具將小蟲從尾部夾實，再一路從耳窩將小蟲整隻取出，並發現耳窩內的小蟲其實是一隻曱甴。

吳醫生解釋，類似事件在夏天十分常見，爬進去的昆蟲種類亦十分多，「只要你想像得出，蟲蟲大小可以爬到耳朵裏，它們都可能出現在耳朵裏」。他又指如果有昆蟲爬進耳朵，牠們在耳朵內活動的時候會出現耳鳴及疼痛，如果觸到耳膜深處時更可以引起頭暈、噁心、嘔吐等問題。

他提醒大眾，如果遇上同類問題，首要是不可以亂掏耳朵，因為昆蟲受到刺激就會繼續亂飛亂爬，引起更大的不適，「嚴重的會引起耳膜外傷，損壞聽小骨，影響聽力」。

吳醫生建議可以先利用昆蟲的趨光性，將光射進耳內，吸引昆蟲自行爬出，又或使用無刺激性的耳用滴劑倒進耳中，靜置10至15分鐘再查看情況如何。不過如果出現劇痛，就是耳膜可能已經穿孔，應盡快求醫。

【生活百科#飛曱甴】點解飛曱甴硬係要撲入你個口，原來有得解！。（Youtube「Buzzgogogo」短片截圖）