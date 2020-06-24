對貓奴神經質印象難改　美研究：男士曬抱貓照　約會女性機會減

社交帳號頭像當然是要用自己最自信的照片，亦有人喜歡和寵物合照做頭像，不過美國有研究顯示，如果男性在交友網站展示抱貓相片，容易予人較為柔弱、神經質的感覺，對女性的吸引力會較低。

調查訪問多名18至24歲的女士，向他們展示兩名男子的照片，一人是獨照，另一人則抱着小貓，再把男子的相片互換展示給另一組的女子觀看。（mdpi圖片）

美國科羅拉多州立大學（Colorado State University）和博伊西州立大學（Boise State University）最新一項研究，調查了1385名女性，當中有708名女性符合

18至24歲的年齡分段，把她們分成2組，向他們展示兩名男子的照片，一人是獨照，另一人則抱着小貓，再把男子的相片互換展示給另一組的女子觀看，並詢問他們對該名男子的印象，以及會不會考慮和相中男子約會或發展長期關係。

結果顯示，對於無抱貓的照片，38%的女士說很可能或可能會與他約會，而37%的女士則表示會考慮與他建立認真的關係。不過，對於同一個人抱貓的照片，想和他約會或發展長期關係的比例下降至33%。

結果顯示男性抱貓對女性的吸引力較低，因為給人的感覺較陰柔和神經質，女性會偏向選擇更男性化、剛陽的男性。（《想像貓》劇照）

而對於另一個男人，抱貓與否對他的正面評價並沒有顯著下降，但當看他單獨的照片，有40%的受訪者表示不太可能或肯定不會和他約會，但當他抱著貓，不可能和他約會的比例上升到了45%。

調查中亦要求女性選擇自己對貓或狗的傾向，當中47.6％表示他們傾向狗狗。研究認為，結果顯示男性抱貓對女性的吸引力較低，因為給人的感覺較陰柔和神經質，女性會偏向選擇更男性化、剛陽的男性，和貓奴給人的感覺相反。

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