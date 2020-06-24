【尋鳥】染病鸚鵡託友照顧　友突猝死鳥被放走　主人急尋愛雀

主人視寵物如親人，一旦走失當然心痛又緊張。Yammi是愛護動物之人，早前買來的玄鳳鸚鵡「豆豆」患了傳染病，她不惜耗費2萬元替愛雀醫治，而為免家中其他雀鳥受到交叉感染，她把豆豆交予朋友「星哥」照顧，詎料星哥日前在家中暴斃，豆豆疑被放走後不知所蹤，而其最後被發現出沒的地點是在鰂魚涌模範里星哥寓所附近。Yammi恐愛雀無力在戶外生存，請求網民幫忙尋雀。

Yammi請求網民幫忙尋找玄鳳鸚鵡豆豆。（Yammi提供圖片）

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Yammi大半年前買來1隻玄鳳鸚鵡，取名「豆豆」，但不久豆豆感染了1種死亡率非常高的傳染病「前胃擴張症」，治療費用很高昂，但Yammi仍然不惜花了2萬元希望把豆豆治好。其朋友看在眼裏也覺得不化算，更見見「Yammi不分日夜地努力照顧豆豆，不眠不休地補充營養、餵藥、清潔、保溫等等等等」，朋友都被Yammi那份對動物生命的愛與關懷所感動。

豆豆經治療及Yammi悉心照顧後，身體狀況總算穩定下來，但醫生建議把豆豆隔離，以免感染家中其他雀鳥。Yammi只好把豆豆交予同樣愛鳥的朋友星哥暫為照顧。詎料本月17日，星哥被發現在家中已死去一段時間，Yammi指警方發現豆豆一直在籠中大叫，並將豆豆交給了租屋的地產代理處理，其後豆豆疑被放走。

本月18日，有網民曾貼出圖片，表示有1隻鸚鵡曾出現在港島區模範里、鰂魚涌港鐵站C出口附近的街上，Yammi認出那就是其愛雀豆豆。（Yammi提供圖片）

Yammi曾到漁農處及愛護動物協會尋找豆豆，但無果，又曾到警署報失，但仍未有進展。唯一的消息是本在18日，有網民曾貼出圖片，表示有1隻像豆豆的鸚鵡曾出現在港島區模範里、鰂魚涌港鐵站C出口附近的街上。

Yammi看照片已認出那是豆豆，她請求網民幫忙留意及尋找豆豆，並希望如有朋友在照顧牠，可盡快與她聯絡，因為豆豆的肝臟有問題，仍然需要特別照顧，Yammi明言願意給予好心人5000元作報酬。