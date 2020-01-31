激萌鸚鵡100%神還原龍貓主題曲　音準驚艷網民：太療癒了

完全就是吃CD長大的啊！飼主陳雅茹家裡有隻超會唱歌的玄鳳鸚鵡「西西」，這天馬麻幫忙錄下牠哼唱《龍貓》主題曲的影片，超標準的音準讓網友紛紛大讚，不過其實在這精彩的表演背後，西西可是費了不少苦心和努力，而媽媽也爆料表示，其實毛孩每天幾乎都要唱超過十次才甘願休息。

雖然《龍貓》主題曲是小鸚鵡唱歌的入門曲，但是每當西西一開口，牠超準的音準就會讓鳥友非常驚艷，不過，其實西西自我要求非常高，讓媽媽無奈笑說：「自從會唱歌之後一天一定要唱個十幾次，餵牠吃零食還得等牠唱完趕快塞東西進他嘴巴免得繼續又唱。」全家人可以說是天天都被洗腦，也十分感謝鳥友們對西西的喜愛。

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飼主經常在IG@lulu5pets分享鳥寶的日常，而這則影片上傳至社交平台「有點毛毛的」後，網友看了也都超驚訝表示，「神鳥欸！超可愛的啦我重播了五遍」、「太好聽了，音準超級棒！心情被療癒了呀～」、「是豆豆龍，好厲害哦～」、「是豆豆龍！唱歌好好聽哦！太可愛了」、「唱的比我老公音還準」、「別人家的鳥就是不一樣」、「才貌雙全的小寶貝！」、「神鳥要栽培，莫札特給他奏下去」。

飼主經常在IG@lulu5pets分享鳥寶的日常。（IG@lulu5pets）

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