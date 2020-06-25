台阿伯再進化　單車放64部手機玩Pokémon GO　網民：以為孔雀

手機遊戲Pokémon GO紅極一時，直到現在還有不少叔叔姨姨在捉寵物小精靈，日前有台灣網民拍到阿伯在單車頭放了足足64部手機捉精靈。其實這名阿叔是台灣當地有「寶可夢阿伯」綽號的狂熱玩家，以往用11部手機在新北市捉精靈聞名，甚至吸引外媒採訪，之後還不斷「進化」。不過，有網民擔心阿伯單車尤如孔雀開屏，「真的看得到路嗎？」

有網民上載野生捕獲「寶可夢阿伯」的照片。（fb專頁「爆料公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民在fb專頁「爆料公社」上載野生捕獲「寶可夢阿伯」的照片，顯示阿伯騎着一輪車頭放有64部手機的單車在路面，每個螢幕都是開着Pokémon GO在捉精靈，電話多到正面看不見他的樣子。

這名傳說中的「訓練員」其實叫陳三元，以往因在車頭放11部電話捉精靈揚名，之後經常被網民發現到他在「進化」，由11部變24部，24部42部，現在再變64部，未知是否達到進化極限，寶可夢阿伯甚至引來過《BBC》等外媒採訪。

有網民上載野生捕獲「寶可夢阿伯」的照片。（fb專頁「爆料公社」圖片）

台媒還曾報道指，去年華碩推出新手機時，就專門找「寶可夢阿伯」去站台，欲證明電池續航力，手法當時被網民大讚貼地。由於華碩過去曾重金請孔劉當代言人，而在阿伯代言下，新手機的銷售傳出捷報，令網民笑言孔劉輸慘了。

不過，許多網民指阿伯這樣放電話尤如孔雀開屏，嚴重阻擋行車的視線，「騎車真的看得到路嗎？」、「我以為我看到的是孔雀」，甚至質疑阿伯已經算危險駕駛，希望他別放過多電話。而且除了視線問題，有網民擔心車頭這麼重會令單車失平衝，很容易摔倒，應該要減少電話。