台女私處傳惡臭　下一秒流出芝士瀑布　衝擊畫面嚇窒醫生：爛掉了

女生私密處偶爾會流出分泌物，但要小心一拖再拖恐造成無可挽回的遺憾！台灣一名30歲女子因連日發燒、肚子痛被家屬送到急診，抽血一驗發現發炎指數很高，由於下腹痛因此會診婦產科， 醫生才用鴨嘴一撐開，下體秒流出臭味濃稠的「黃金芝士瀑布」，即使收住院打抗生素仍未好轉，隨後安排電腦斷層，才發現「都已經爛掉了」。

私處臭崩崩未係最恐怖？台女下體流出「黃金芝士瀑布」 衝擊畫面嚇窒醫生（點圖放大▼▼▼）

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私密處分泌物的顏色可做為判斷健康的重點！婦產科醫師李偉浩在節目《醫師好辣》中分享，曾收治一名30歲出頭的女子，因為發燒、肚子痛被家屬送到急診，醫師緊急替她抽血發現有「菌血症」，發炎指數爆高。由於下腹疼痛因此懷疑有婦科方面疾病，緊急會診婦產科替她內診，醫師一用鴨嘴撐開私密處，眼前的畫面令人秒震懾。

李偉浩指出，女子下體流出又濃又黃的分泌物，且帶有魚腥味，從私密處流出來情況非常嚴重，進一步觸診發現她子宮周圍都非常疼痛，於是立即收住院、打抗生素。未料連續2天她仍持續高燒39、40度未退，且疼痛完全沒有改善，又安排電腦斷層，發現她除了發炎感染外，兩邊的卵巢都已化膿，且開刀時兩邊輸卵管都已經爛掉了。

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李偉浩接著說，最後在別無他法的情況下，只能將其中一邊「腫到實在不行」的輸卵管截掉，後續告知嚴重的骨盆腔感染、輸卵管及卵巢化膿恐影響未來懷孕狀況。然而當醫師詢問為什麼拖到如此嚴重才就醫，她則回應早在2、3個月前私密處就有黃黃的分泌物，上網一查「覺得蠻正常的」因此都未就醫。

提及女性私密處分泌物，李偉浩解釋，正常的分泌物應為「蛋清」狀態，尤其在排卵期的前、後會最明顯，大約是月經至下次月經報到的中間，「那時的分泌物蛋清狀況比較多，是正常的，因為排卵造成。」

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李偉浩分析，女性較常見的白色分泌物，裡頭有時會附帶固體及伴隨搔癢症狀，以念珠菌感染最常見，其又稱為黴菌；此外，若看到綠色濃稠的分泌物，且有解尿疼痛的症狀，或是性交疼痛，就得懷疑是陰道滴蟲的感染。

第三個則是如同上述患者的黃色分泌物，李偉浩說，大多是細菌感染，但有大多數不會有任何症狀，「就只是分泌物多、濃的情形」，有些女患者主訴聞到臭臭的異味，代表有細菌感染，其中最常見的又以大腸桿菌為主，該名女子後來進行血液培養，即確診為大腸桿菌的感染。他也提醒，大家務必注意並非黃色的分泌物就是正常，一旦有症狀就要就醫治療。

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