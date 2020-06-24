小學老師凌晨4時收怪獸家長WhatsApp　「能否幫我兒子找回手冊」

老師可說是吃力不討好的職業，上課時要面對叛逆學生，下班後還可能要應付要求多多的家長。有小學老師日前網上投稿，抱怨有名怪獸家長經常於晚上11時後聯絡他，甚至試過凌晨4時傳來訊息，就只是請他幫其兒子找回手冊，令樓主感到困擾。

老師上課時要面對叛逆學生，下班後還可能要應付要求多多的家長。（《教束》劇照）

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該小學老師近日投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指為了方便家長聯絡，因而將自己的私人電話交出，家長們多數在晚上8至9時找他。可是有一名家長卻常常於晚上11時後才聯給他，但當時已經入睡，而且多數只為小事，如兒子的擦膠不見了，「打一篇長文請我翌日幫他兒子找回」。

樓主翌日亦請兒子跟家長說不要太夜找老師，詎料今次家長聯絡的時間更特別，竟然是凌晨4時傳來訊息，向來淺睡的樓主因而被吵醒了，第一句還要是「老師早晨」，而隨之而來就是一篇長文，「重點就是看看能不能幫他兒子找回手冊」，令樓主相當無奈。

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不少網民很同情樓主的情況，批評「有啲家長真係只諗自己唔諗下人」，又着老師們夜晚要早早關機，或不要留私人電話給家長，「公私用電話真係好重要」；有網民則懷疑該家長是否返輪班制，未必可以即時聯絡，「但都唔好咁樣啦，老師都係人」。

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