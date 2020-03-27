4孩在家上課玩謝家長　以色列媽鬧爆：沒染肺炎也被網上教學搞死

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，很多國家都停課避疫，但為了「停課不停學」，各地學校都轉為網上教學，老師用直播軟件遙距授課，又以WhatsApp給功課，最終苦了家長。以色列一位媽媽近日拍片抱怨網上教學的苦況，指家中4個孩子爭用電腦上課，每日收到老師超密集WhatsApp，還得教孩子各科知識，因而崩潰鬧爆：「如果沒有因為新冠病毒而死，遙距教學也會搞死人！」內容啜核得來講中全球家長心聲。

以色列四孩之母利未本身是一名特殊教育老師，近日拍片鬧爆網上教學玩死家長。（fb「Shiri Kenigsberg Levi」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

以色列媽媽利未（Shiri Kenigsberg Levi）育有4名年齡介乎8歲至15歲的子女，她本身是一名特殊教育老師。她早前在車廂內自拍，鬧爆遙距教學令家長痛苦，直言這種教學方式根本不可行，「只是（停課）第二天，幾百萬個WhatsApp訊息！」，她指家中只有兩部電腦，所以孩子們每天都為了爭電腦打交。

阿媽爆seed，金句連連，全球媽媽都話好治癒：

+ 14 + 13 + 12

利未抱怨稱家長要協助孩子做不同科目的作業，一下搞定科學習作，一下又要變身數學老師，還要看得明音樂劇樂譜，「現在我們的小孩會發現媽媽有多蠢。」

最令她無奈的是，老師一日到晚問候孩子的情況，她反諷說：「要跟他們說『孩子吃得好、睡得好，整天在滑手機』嗎？問他們的感受如何，不如問問我的感受吧！」她的肺腑之言令家長網民拍爛手掌，笑言聽到「好治癒」。

利未接受當地傳媒訪問時直指，家長目前的負擔「很瘋狂」，但同時明白老師亦較平時增加雙倍工作量，「問他們想在學校教書抑或在家做這些事，所有人都會選擇回歸學校的規律中」。

（綜合）

同場加映：【網上上課尷尬事】 ↓↓↓

+ 7 + 6 + 5