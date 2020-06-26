2歲女搭巴士除口罩掉落地　好心人秒出手送罩　港媽超感動

疫情未完，外出時多帶幾個口罩，隨時可以幫到人。有一名港媽網上公開多謝一名陌生人，她指其2歲女兒搭巴士時口罩掉地上，正當她掙扎「執唔執」時，身邊另一名媽媽及時送上口罩供她應急，令她忍不住祝福對方：好人一生平安。

不少媽媽都為嬰幼兒戴口罩問題感頭痛，亂抓亂丟隨時一日用很多個。非涉事者，示意圖。（微博圖片）

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「好想多謝噚日喺巴士上的一個媽媽！」有網民在一個FB分享口罩資訊的群組中，感謝為她和女兒解困的女乘客。她指昨日帶2歲女兒外出，雖已準備了後備口罩，惟因鼻敏感和廁所洗手整濕了，沒料最後一個在搭巴士時，也被女兒貪玩扯下掉到地上。

不少媽媽都為嬰幼兒戴口罩問題感頭痛，亂抓亂丟隨時一日用很多個。圖為示意圖。（網上圖片）

眼看女兒最後一個立體口罩掉地上，樓主直言十分掙扎，尤其是看到地上有很多用過紙巾，更令她不敢執，正當她不知所措時，同車一名媽媽如天使一樣挺身而出，送了她一個立體口罩供她應急，令她大為感動，「好多謝佢喺我無出口時已經伸出援手，願好人一生平安！」

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樓主更以這次經歷，鼓勵大家外出時真的可多帶幾個口罩出街，「幫到人同被幫到都係好幸福的！」網民大表認同，不少人大讚這件好人好事，有孩子的人也特別提醒樓主，小朋友特別多突發事發生，多帶幾個下次就不用徬徨了。