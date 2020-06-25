街市檔主疑渾水摸魚　主婦畀足錢反被指唔夠數　醒目老公一招KO

現金交易找錯錢不時發生，消費者離開店家前應檢查清楚。一名主婦近日到將軍澳厚德街市某菜檔買餸時遇上古惑檔主，對方疑收錢後偷換紙幣，大聲指控主婦未付足錢，幸好主婦丈夫細心發現破綻，一句反駁檔主成功為妻子平反。

一名主婦日前在將軍澳厚德街市疑遇上「騙局」，菜檔檔主被指在收款後，將20元紙幣換成10元紙幣，幸好主婦老公當起識破騙局。（fb「將軍澳主場」）

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事主日前（23日）在facebook群組「將軍澳主場」發帖，稱當日在厚德街市某菜檔以30元買4扎蘆筍，在她付了2張20元紙幣後，女檔主着她買多1扎通菜，合共36元；事主答允後檔主要求她多付6元，但事主表示沒有零錢，檔主隨即從收錢籃拿出20元及10元紙幣各1張，聲稱事主剛才只付了30元。

雖然事主確切記得自己已給檔主2張20元紙幣，並看到收錢籃中有2張20元與1張10元紙幣，以及其他硬幣，惟口講無憑，加上女檔主「講到似層層」、「仲好大聲咁講妳係畀$30我」。

帖文一出即引起網民熱議，紛紛留言分享防騙「貼士」，指消費者付款時記得說清楚所付金額，免生誤會。示意圖，非當事人。（資料圖片）

在雙方爭持不下之際，事主丈夫終忍不住開口，指「阿姐你睇清楚啲銀紙先講啦，你咁樣呃人都有嘅，我老婆畀你啲銀紙係捲埋一舊㗎，你睇吓張10蚊紙幾直」，女檔主聽後「即刻笠水，淨係口噏噏」。事主補充表示，由於她都將紙幣摺起塞入零錢包，因此所付紙幣必然捲起來，並稱幸好丈夫在場，發現對方拿出的10元紙幣沒有摺痕，「否則我又畀人呃咗10蚊」。

帖文一出即引起網民熱議，紛紛提醒樓主下次付款時說清楚所付金額，以免誤會，「通常我畀錢嘅時候會講，呢度40蚊」，不少人直斥涉事檔家「唔老實」、「咁樣呃人都得嘅」，更認為厚德街市多「騙案」，坦言「在厚德買餸要打醒十二分精神」。

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