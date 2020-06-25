老翁搭58X巴士匿車頭吸煙　乘客聞煙味舉報　網民：離晒大譜！

公共交通工具內禁煙是常識吧，不過一名老翁日前就被發現在巴士上吸煙，更令車長要在高速公路停在一旁處理，一些網民狂轟老翁的行為自私，直言「離晒大譜」。

老翁日前就被發現在巴士上吸煙，更令車長要在高速公路停在一旁處理。（巴打絲打Facebook Club圖片）

該名網民在Facebook群組「巴打絲打Facebook Club」貼出圖片，指乘搭九巴58X時，上了高速公路後「聞到陣煙味」，馬上覺得不對勁，一開始以為自己聞錯，但原來真的有一名老人在上層車頭位置吸煙。

樓主於是走到下層把情況告訴車長，車長即時處理，「係高速公路停埋一邊上去處理」。圖中由巴士外拍攝，可見老翁坐在巴士上層車頭第一排。

網民貼出的圖片由巴士外拍攝，可見老翁坐在巴士上層車頭第一排。（巴打絲打Facebook Club圖片）

事件引起網民熱論，不少人大批老翁行為離譜，「咁大膽係巴士食煙？」、「攞滅火筒嚟幫下佢」，亦有人認為巴士司機處理恰當，「巴士司機即時停車跟進的行為，非常好」，亦網民建議「喺高速公路放低佢囉，慢慢食啦」。

據香港法例第371章《吸煙（公眾衞生）條例》，任何人不得在公共交通工具內吸煙或攜帶燃點着的香煙、雪茄或煙斗。若發現有人在禁止吸煙區內吸煙，管理人可以要求吸煙者將燃着的香煙、雪茄或煙斗弄熄。