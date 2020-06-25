疫情下無畢業旅行　台暖男爸爸電單車載女兒環島　網民話係陰謀

小學生都期待畢業遊行，但受疫情影響大多無法成行。日前，有台灣網民在路上發現一個暖男爸爸，因為心疼女兒沒了畢業旅行，選擇帶着「前世情人」騎電單車橫島遊，「感受台灣的美好」。不少人大讚爸爸很有愛，但亦笑言應該是爸爸為環島遊找藉口，「爸爸只是想脫離媽媽魔爪」。

網民發現一名暖爸帶去不到畢業旅行的女兒環島遊。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

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願意抽時間陪伴子女的都是好爸爸，日前有網民在facebook群組「爆廢公社公開版」發文，說前幾天帶家人去環島遊時，在台東富山護魚區看到一輛貼了告示的電單車，大讚車主是「很有愛的爸爸」。

這名爸爸在告示寫道，因為新冠肺炎的疫情，小六畢業生沒有畢業旅行，「老爸帶妳環島，感受台灣的美好」。帖文令網民大讚他是暖男爸爸，有些人笑言「只有女兒才有這種福利」、「這分明公然帶小三出遊！」果不其然，還有其他網民野生捕獲到這名爸爸，看到寶貝女兒坐在他的背後。

網民發現一名暖爸帶去不到畢業旅行的女兒環島遊。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

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有網民質疑這個時節帶女兒環島，「是感受台灣的熱浪」，但有熟路網民指，這種天氣可以降低白天移動的時間，加長傍晚時間移動會舒適一點。然而也有人認為帶上孩子的話最好還是別騎電單車，夏天又熱又曬實在難受。不過，有人笑言其實爸爸只是想自己環島才拉上女兒，沒有理會熱不熱的問題，「爸爸只是想脫離媽媽魔爪」。