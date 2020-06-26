【新冠肺炎】鄰居上門祝賀出生輪流抱　印尼40天大男嬰染疫亡

初生嬰兒抵抗力低，成年人與他們接觸時需要份外小心。印尼東爪哇省早前有男嬰因與前來祝賀的鄰居近距離接觸，不幸在出生28天後確診感染新冠肺炎（COVID-19），最終在40天大時離世。

印尼一名40天大男嬰感染新冠肺炎不治，當局懷疑病毒由早前上門祝賀的鄰居傳播。（Ignacio Campo/unsplash）

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男嬰出生後，多名鄰居上門祝賀，甚至輪流抱起男嬰。事後男嬰便開始出現咳嗽、發燒和呼吸困難等症狀。（Zach Lucero/.unsplash）

據報該名印尼東爪哇省的男嬰剛出生不久，便有大批鄰居上門祝賀，其中多人輪流抱起男嬰。事後男嬰開始出現咳嗽、發燒和呼吸困難等症狀，父母遂送他到醫院診治。醫生後來在男嬰出生的第28天確認他感染新冠肺炎；經過接近兩星期的治療，男嬰在周日（21日）、出生40天後不治，已於周二（23日）下葬。

對於男嬰的個案，當地新冠肺炎專責小組負責人希達亞特（Syaiful Hidayat）懷疑病毒經鄰居傳播，稱慶祝當天有多名鄰居抱起男嬰；專責小組發言人則指出，男嬰父母病毒測試皆呈陰性，又稱不少居於事發地區的人，即使出現新冠肺炎症狀或已證實確診，仍不會自我隔離，甚至按照日常行程繼續生活。

（綜合）

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