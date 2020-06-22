新冠肺炎｜京都妙心寺大師網上直播坐禪　不出家門都可以淨化心靈

新型冠狀病毒（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情持續肆虐，民眾亦減少外出活動，京都一間寺廟為了讓信眾在家亦可坐禪，特意開設網上直播，由大師主持隔空坐禪，他們表示在現時比較紛亂的環境，希望這活動能夠讓大家整頓身心靈。

京都一間寺廟為了讓信眾在家亦可坐禪，特意開設網上直播，由大師主持隔空坐禪。（KTV片段截圖）

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京都妙心寺退藏院內有40多個院、堂、庵，其中的退藏院（退蔵院）專門指導民眾坐禪（座禅）。但因為近期受疫情受困，多人聚集的坐禪活動被迫停止，但基於社會近日的負面氣氛，於是決定舉辦Zoom網上直播，由大師坐在攝影機前為超過100名的信眾主持及指導。

寺廟決定舉辦Zoom網上直播，由大師坐在攝影機前為超過100名的信眾主持及指導。（KTV片段截圖）

大師表示現在的社會狀況容易讓人心煩意亂，希望這個方法可幫助大家淨化心身心靈。寺廟方面會預先向參加者寄送茶點、線香等全套坐禪道具，大師會指導初學者擺放各種道具，甚至沖茶等，最後把室內燈光調至柔和的氣氛，即可開始進行坐禪。

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其實在官方YouTube頻道仍有上載不同院內風景的影片，再配以流水潺潺的立體聲，確實令人放鬆身心，對坐禪亦有相當不錯的幫助。

不少網民亦有討論事件，大讚寺廟非常貼心，讓民眾在疫情的壓力下亦有喘息的空間。他們又指坐禪可整理思緒，冷靜煩躁的心情，是疫情間最好的活動。