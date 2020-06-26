Superdry暫別中國市場　日本人也不愛穿？ 原來同個名有關

英國服裝品牌Superdry早前宣布退出中國市場，他們在周三（24日）於官方微博指，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，Superdry會於7月起陸續關閉內地店舖。除中國市場，有日本人曾撰文分析指，雖然Superdry的衣服上經常出現日文，但日本人卻不愛穿此品牌，原因正正與衣服上的日文字有關。

英國服裝品牌Superdry早前宣布退出中國市場，他們在周三（24日）於官方微博指，Superdry會由7月起陸續關閉自營專賣店及品牌電商旗艦店，未來會通過英國官網繼續營運。（資料圖片）

Superdry在世界各地本來非常有名，但偏偏在日本卻不受歡迎。（資料圖片）

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Superdry在中國共有25間直營店及41間授權門店，集團今日（24日）於官方微博表示，由於新冠肺炎疫情影響，將暫別中國大陸市場，由今年7月起，Superdry自營專賣店及品牌電商旗艦店將陸續關閉，而剩餘授權門店的合作關係也將在今年底結束，將來會通過英國官網繼續營運。

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Superdry在世界各地非常有名，但偏偏在日本卻不太受歡迎。住在台灣的日本人「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」曾撰文指，其原因在於Superdry的商標，其品牌商標常標註着「Superdry極度乾燥（しなさい）」，衣服上亦包括「しなさい」這個日文字。日本人大多認為衣服上有英文的話，感覺「好帥」；衣服上有日文漢字，屬「還可以」；衣服上有日文平假名或片假名，則是「太老土」。

換句話說，品牌名字是「Superdry」，日本網民會覺得好型；如果名字是「Superdry極度乾燥」，他們會覺得還可以；若然換成「Superdry極度乾燥（しなさい）」，他們則不太感興趣。

「しなさい」其實是日文的平假名，意思指「做」，屬於比較體貼、命令式的日文，例如老師叫學生「做」、父母叫小朋友「做」等。

不少日本人亦曾嘲笑該日本字，當地沒有公司願意代理品牌，因為知道難以大賣。該博客建議，若Superdry真想拓展日本市場，只要把「しなさい」拿掉，給日本人的感覺就完全不同。

（綜合）