蜜瓜放雪櫃2日果肉變深色似「月蝕」　專家教一個儲存方法免凍傷

蜜瓜鮮甜多汁，最適合熱辣辣的夏天享用！不過近日有網民將原個蜜瓜放進雪櫃，2天後一切開就發現有部分果肉顏色變深，笑言如「月蝕」一樣，遂向網民求教可否照常食用，引來網上熱議。《香港01》記者向有機農場負責人查詢，他估計相中蜜瓜是因雪櫃溫度太低而凍壞了，只需切除異常部分就能繼續食用。

有網民將原個蜜瓜放進雪櫃，2天後一切開就發現有部分果肉顏色變深，笑言如「月蝕」一樣。（fb「將軍澳主場」圖片）

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該網民在fb群組「將軍澳主場」發文，上載一張切開一半的蜜瓜照，只見外圍部分果肉由淡綠色實肉變成透透的深綠色，她指只是放進2天就有此情況，因而詢問網民「仲食唔食得？」。

有網民認為蜜瓜已變壞，「無謂腸胃炎，丟掉吧」，但亦有人指「冇事嘅 出邊食波蘿冰西瓜冰密瓜冰都係咁，解完凍就會透咗」。不過「勇者無懼」的樓主最後都選擇切粒放盒，更指進食後身體亦沒異樣。

歐羅有機農場負責人黃如榮。（受訪者提供圖片）

歐羅有機農場負責人黃如榮接受《香港01》訪問指，相中蜜瓜應該是「凍壞」了，因雪櫃溫度太低，市民如想避免此情況，可先用乾毛巾將蜜瓜包裹，再放進雪櫃，並不要放太近櫃邊。他又指凍傷的蜜瓜口感會變差，但只要切走凍傷部分，其餘果肉也可以繼續食用。

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