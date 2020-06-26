盤點8大隱形荷包殺手：餐餐lunch都話食好啲　聚會事必book貴地方

疫情還沒結束，是不是該趁這機會，把機票錢還有其餘瑣碎的費用給存起來啊？相信很多人常常在月底發現自己變窮光蛋，慘到差點沒飯吃。到底為什麼呢？相信改變生活中這8大常見花費，就離你的「一桶金」不遠啦！

養成良好儲蓄習慣的第一步，別以為「存錢」就代表放棄享樂！只要夠精打細算，即使是努力實踐存大錢計劃，也一樣可以開心過日子！

儂編在這偷偷教個小撇步，先準備一個新的戶口，來當成自動儲蓄帳戶！當你每個月的薪水匯進你的戶口時，直接讓銀行幫你將固定一部分的薪水轉到該儲蓄帳戶，這樣你想買東西也能有所節制啦！

當然存錢最重要的還是要懂得記帳，才能了解哪些是額外的花費，這樣也就可以有辦法避免，還能存大錢呢！

盤點8大隱形荷包殺手 改變生活習慣每月分分鐘慳幾千（點圖繼續閱讀）：

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