搭的士前確保有足夠現金是常識吧！有的士司機近日發文分享不幸遭遇，指有乘客竟以商店現金券及一張印尼盾現鈔繳付車資，然而兩者總值卻不足車資的一半，令他慘做蝕本生意。不少同業認為涉事司機應報警處理，但他卻認為報警「等警察都搞你幾個鐘」，寧願盡快接載下一客人。

有的士司機分享不幸遭遇，指有乘客竟以商店現金券及一張印尼盾現鈔繳付車資。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

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該名司機於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，貼出一相片並直言：「荒謬到咁樣畀錢」。相中可見，樓主咪錶錶頭顯示的車費為59.7元，但疑遇上沒有現金的客人，最終只收到一張個人用品商店的15元現金券及一張20000印尼盾（約11港元），兩者總值僅約26港元，不足一半車費。

樓主沒有交代客人為何以優惠券及印尼盾付款，帖文引來大批同業討論，不少人直指他「蝕大本」，認為他不應縱容客人，應即時報警處理，惟樓主卻平淡回覆「笑駡由人，就算報警等警察都搞你幾個鐘」，又指「走為上著，盡快搵過第二個老細好過啦」。

樓主咪錶錶頭顯示的車費為59.7元，但客人給予的商店現金券及印尼盾現鈔總值卻不足車資的一半。（《降魔的2.0》劇照）

另有網民「錯重點」，指出20000印尼盾鈔票上的印尼獨立運動英雄、曾任國防部長的沃德‧依斯甘達‧中納塔（Oto Iskandar di Nata）外貌與香港影星古天樂有幾分相似，笑言「值得收藏」。

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》 第48條，任何人明知或有理由相信自己無能力繳付應收的合法車費，並且意圖逃避繳付合法車費而租用的士，或不誠實地設法逃避繳付車費則屬違法，一經定罪，可處罰款3000元及監禁6個月。

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