的士改道避塞車　女乘客嫌車費貴　遭司機「萬梓良」式咆哮趕落車

搭的士最怕遇上塞車，看着咪錶數字不斷跳升，目的地卻遙遠未至，實在令人十分抓狂。有的士司機近日在網上發文大呻遇到野蠻客人，稱接載2名女乘客途中得知原定路線非常擠塞，遂建議改道避開，2女當時沒有作聲，司機改道行駛時仍「塞咗一陣」。當的地到達目的地，女乘客不滿指車費比平時貴10多元，司機聞言即火起，稱自己以「萬梓良」式咆哮式方法將對方趕下車，又指自己寧願不收該程車錢也不願受氣，帖文引來網民熱議。

有的士司機在網上發文，稱改道為乘客避開塞車，沒料遭對方質疑多收車費，一怒之下沒收車資並將對方趕落車。示意圖。（《降魔的》劇照）

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該名的士司機昨天發文指，從一應用程式接到「柯打」，於新蒲崗一工業大廈接載2名女乘客前往旺角朗豪坊，開車後他從導航程式看到亞皆老街近旺角一帶非常擠塞，遂提出轉由太子道西經新填地街駛往上海街，「2個都冇出聲以為冇問題」。

的士沿途行駛時道路亦見暢通，惟駛至新填地街時，因「有啲車喺度落貨同泊位塞咗一陣」，最終到達朗豪坊時車費為76.7元。2名女乘客聽到金額突然指司機「行錯路」，司機遂再解釋因要避開塞車才改道，惟乘客卻回應指「但最後你都有塞車吖」。

司機對乘客說法感不滿，稱自己以「萬梓良燥狂方式大喝」將對方趕落車。（《旺角卡門》劇照）

這句話令司機一聽即火起，「我聽完已經唔高興，咁我話『妳地想點吖』」，乘客續指平時乘搭同一車程，車費不會貴過60元。司機聞言即以「最消極嘅方法」對待2人，大聲要求對方：「馬上離開我架車，我𠵱家唔收妳錢，反正唔差嗰60元！」乘客起初未能反應，司機續稱他「再用萬梓良燥狂方式大喝」，對方才下車。

司機事後抱怨指，「個人感覺我收了妳60元等於承認錯誤，況且冇呢60元不會餓死，但唔將呢啖氣出返可能會屈到病」，又強調過程中自己沒用講過任何粗言穢語或人身攻擊，「只係咆哮式趕佢落車」。

網民看過帖文議論紛紛，有人認為司機「好心做壞事」；有人則指他變相縱容乘客「搭霸王車」。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，有人認為司機「好心做壞事」，未有獲得乘客明確同意便改道，最終引起爭拗亦是自己蝕底，「有咩打開Google路況畀佢睇叫佢自己揀」、「千其唔好主動話點行，等佢出聲要求先幫，仲要講明第條路都未必完全唔塞，要求佢開聲同意先好行，呢種做法係保障自己」、「多口都要問想點行、邊度入，佢講完大概就知佢想點行，咁會少好多麻煩」。