陪阿仔打機被嫌蠢仲鬧「肥婆」　港媽自覺比不上老公：佢哋睇小我

為人父母最傷心的莫過於被子女嫌棄，一名育有兩子的港媽日前於討論區發文，淚訴被兒子嫌蠢，更遭以「肥婆」稱呼，感到他們並不尊重自己。她自覺不及丈夫見多識廣及有不同興趣技能，令兒子嫌棄她：「開始感到佢哋睇小我，我好難過。」

有港媽發文大呻覺得兩名兒子看不起自己，甚至出言侮辱，覺得非常難過。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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「我冇諗過我咁用心湊大佢哋，教佢哋讀書，到頭來換來嘅係佢哋咁嘅態度……」該名港媽上周父親節於「親子王國」討論區以「父親節落淚」為題發文，稱早時停課期間，丈夫特意買了Switch遊戲機和幾款遊戲打算一家人一起玩，不過她一向對打機不感興趣「亦唔叻」，故玩耍時兩名兒子不斷埋怨她拖累表現，甚至會出言侮辱，「話我蠢」。港媽說當時已立即指正兒子，強調「一家人一齊玩game唔係為咗勝利，唔可以對媽咪冇禮貌」，惟兒子卻未見改善。

她又稱，留意到兒子並非只有打機時才無禮，平日更會取笑她，以「肥婆」稱呼，雖然她和丈夫都分別指責兒子，直指「咁樣講唔尊重媽媽，好冇禮貌」，不過兩子態度照舊。

港媽稱，兒子並非只有打機時才無禮，平日更會以「肥婆」稱呼她。（《愛回家之開心速遞》劇照）

港媽自感能力不及丈夫，「我冇爸爸咁叻，游水，踏單車，駕車，拉小提琴我都唔識」，慨嘆即使她大學畢業，工作「算係專業」，下班後也盡心照顧兒子生活，「我為照顧佢哋，即使工作上可以再晉升，我都冇諗，只想早點回家照顧佢哋」，沒料到頭來卻被愛兒「嫌棄自己唔夠叻」，感到非常難過，「我真係唔識教仔，我好失敗」。

帖文引來不少家長討論，有人安慰港媽，認為不用太介懷小朋友一時無心的言語，「唔洗唔開心喎，打機係咁，好似人哋打麻將，揸車一樣，坐上去脾氣就唔好，唔代表佢睇小你，玩完就冇事㗎啦」、「細路大啲仲吐血，唔好嬲咁多，傷身的」。

更多網民則建議她要正視兒子對人欠缺尊重及無禮的問題，「你哋𠵱家唔教，將來佢哋得罪人多，自招惡果」、「唔可以縱容佢哋，要好好教育學識尊重！我建議收起遊戲機直到佢哋明白問題嘅存在！做乜都有輸有贏唔可以咁侮辱人，尤其自己家人」。

同場加映：港媽畀仔女功課考起