韓女把小狗放「垃圾車」內逾1年　執法部門因1個原因束手無策

照顧寵物是一生的承諾，身為主人絕不應虐待或遺棄毛孩，但韓國釜山警方最近揭發懷疑虐狗案，當地30多歲女狗主疑經常將小狗困在滿佈垃圾的私家車內，情況已持續逾1年。小狗被迫活在臭氣熏天的車廂內，變得骯髒不堪餘，亦出現抓車窗等異常行為。不過礙於韓國現行法律，警方卻無法嚴懲狗主，最多只能循《動物保護法》方向處理。

韓國釜山海雲台警局周五（27日）公布案件詳情，表示周二（23日）接獲市民舉報，指區內一處停車場長期有小狗被困在私家車內，警員到場調查，確認車主為1名30多歲女性，並取得其住址和電話等資料，惟之後一直聯絡不上對方。

韓國釜山警方最近揭發懷疑虐狗案，30多歲女車主被揭發長期將小狗困在車上，情況持續超過1年。（「부산일보」YouTube截圖）

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據報案人和附近街坊舉報，小狗反覆地被主人困在車內，情況已持續超過1年，私家車上滿是垃圾，臭氣熏天，令原本毛色雪白的小狗也變得骯髒。街坊續指，即使女主人間中會帶小狗回家，但不久又再放回車上；日積累月之下，導致小狗不時出現前腳抓車窗等異常行為。

在韓國現行法律下，小狗屬於「私有財產」，故將「私有財產」放在車上未屬違法。釜山海雲台警方目前只能以涉嫌違反《動物保護法》處理案件。（「부산일보」YouTube截圖）

對此，警方調查後表示，女主人每天只將小狗帶回家數小時，平時車上放有飼料，同時會打開車窗。雖然女狗主的行為引來網上輿論批評，但礙於韓國現行法律，小狗屬於「私有財產」，將「私有財產」放在車上未屬違法，因此警方亦束手無策，只能依涉嫌虐待動物向動物保護中心及地方部門告發，當局目前正研究涉事女主人的行為是否構成虐畜。