韓國鐘錶店被指虐貓　鐵鍊綑頸兼持棒篤肚　東主解釋網民唔收貨

韓國首爾最近一宗虐貓疑雲掀起熱議，一對經營鐘錶店的夫婦被指用鐵棒攻擊懷孕母貓，並以鐵鍊綑綁母貓頸部，當眾在馬路拖行。有途人拍下照片並上傳到網上討論區，大批網民隨即怒斥店家。不過該對夫婦否認虐貓，並向媒體喊冤指相中母貓生性兇惡，事發當天情緒激動闖入店家，他們「太害怕了」才以繩索固定母貓將牠帶離店舖，同時反指網民造謠。

最近韓國首爾一對經營鐘錶店的夫妻被指虐貓，網民在討論區上傳照片，指控他們用鐵棒打懷孕母貓。（網上圖片）

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事發於上周五（12日），據網民表示，當時首爾鐘路區東廟市場包括鐘錶店東主在內的商販，先用鐵鍊套在一隻懷孕母貓頸上，除了在馬路上拖行，又用細長鐵棒擊打和篤肚，甚至將牠扔下，令母貓當場流血。帖文和照片一出，大批網民炮轟商販，青瓦台網頁更出現要求嚴懲涉案人的聯署。

事件繼續發酵，涉事鐘錶店夫婦被「起底」，當地有商人協會更稱將涉嫌虐貓的鐘錶東主從名單除名。該對鐘錶店夫婦周日（14日）接受韓媒《首爾經濟》採訪，提出自己一方的說法，盼平息公眾憤怒。

東主表示，涉事母貓為該區的野貓，事緣上周五中午牠遭另一店家趕走，情緒激動地走進了鐘錶店，由於怕被抓傷，他便用繩索將貓固定，惟貓不停地動，導致繩綑住了頸部。他續指，雖然想在店外直接放走野貓，但怕牠會再入其他店舖，因此最後把貓裝在箱子內，並在一處人工河附近放生。

鐘錶店東主夫婦表示，事件曝光後收到許多來電和短訊辱罵他們，連店舖也無法正常營業，希望外界「停止侵害人權」，惟不少網民對店家解釋仍然存疑，認為他們可通知專業人士處理，而非「粗暴制服」野貓。