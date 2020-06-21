韓9歲女5樓爬露台逃命　揭遭生母繼父虐打2年　平底鑊燙手失指紋

韓國最近接連揭發恐怖虐兒案，駭人案情令國民極度震驚。最新被揭發的案件位於慶尚南道昌寧郡，1名渾身泥土並多處有傷痕的9歲女童，上月29日逃到街上時，獲好心途人出手相救，帶她到便利店買食物時察覺情況異常，便帶她到警署求助。警方調查後表示，女童自2018年起遭生母和繼父虐待，包括鐵鏈鎖頸、指紋被滾燙的平底鑊燙到消失等，她冒險從5樓露台越過斜坡屋頂逃走，流落街頭時獲救。

韓國最近揭發1宗虐兒案，1名9歲女童遭繼父和生母施虐2年，幸上月29日成功逃脫，並獲好心市民（圖中黃髮女子）相救。（網上圖片）

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綜合韓媒報道，當地警方在本月11日表示，女童的27歲生母與35歲繼父於2年前再婚，其後誕下3名子女，一家人於今年1月移居至昌寧郡。在公開的案情中，女童自2018年起便被繼父和生母虐待，經常遭鐵鏈鎖頸困在露台，每天只有1次吃飯時間和如廁時才會解開鐵鏈。另外，父母更會用燒滾的平底鑊去燙女童的手指，導致她無法用指紋解鎖回家，並且使用燒至高溫的鐵筷子和熱熔膠槍弄傷女童的腳。

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直至5月29日，女童趁鎖鏈被解下，而媽媽未有注意時，冒險從5層高的露台越過斜坡屋頂逃走，肚餓難耐的她先偷偷躲到鄰居家中，並且找到杯麵，但後來聽到門外有聲又慌忙逃跑。女童在街上走了1公里，1名女子駕車時見到女童身穿睡衣和拖鞋、頭部有傷、手指嚴重燙傷及全身泥巴，立即下車關心慰問，並帶她到便利店買食物，惟女童在過程中顯得非常緊張，不停東張西望，女子最後帶女童到警署報案。

案件引起韓國民眾嘩然，最令網民憤怒的是，女童生母不時在討論區分享和樂融融的家庭照，但帖文中對受虐女童隻字不提。警方後來拘捕女童的父母，在記者追問下，繼父聲稱從沒將女童當成別人的女兒；對於鐵鏈綑頸，生母就指是在玩「小狗遊戲」；亦有報道指繼父稱妻子患思覺失調，加上去年起停止治療，才會出手虐待女兒。

（綜合）