【專業態度】日本便利店2店員打交　遇客人購物勸交即停戰收錢

要第一時間為客人提供服務是做生意的常識吧？最近有日本網民光顧便利店時見到有店員發生爭執，2人在收銀機後你推我撞，動手場面相當激烈。其時當有客人前來付款及勸交，其中1名店員即冷靜下來，先行休戰，並立即為客人結賬，其服務態度引來不少網民討論，有人認為他們發洩情緒亦不忘工作，非常專業。

最近有日本網民光顧便利店時見到2名店員爭執，在收銀機後你推我撞，場面激烈。(Twitter片段截圖)

該網民最近於Twitter上載影片，表示上周光顧7-Eleven便利店時，目擊2名店員竟在收銀機後打架。片中可見，2人不斷推來推去，一度捉着對方的手爭持，左邊的店員一下子把對手大力推向微波爐，被推一方亦作出反撃，推開攻擊後密謀反攻，雙方勢均力敵。

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樓主見狀不知如何是好，店內有客人購物後擬結賬，遂開聲勸交，右邊的店員瞬間冷靜下來，繼續為客人收錢，激烈的爭執就此結束。

不少網民對影片結局表示愕然，稱沒想到店員會為工作而冷靜下來，「也太快了吧」、「是心情轉換術嗎」。亦有網民因此大讚店員的工作態度，「穿起制服就要專業」、「打架仍不忘收錢，太厲害了」。

（Twitter）