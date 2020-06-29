性用品店驚現恐怖性愛公仔　手腳變形毛巾笠頭　網民：嚇到無性趣

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性愛公仔多以造型可愛或身材驕人的女性作為原型，但不同人或許有不同癖好，性愛娃娃亦要有百變造型去迎合客人口味。近日有日本網民表示，其住所附近有1間情趣用品店前，竟放着1個非常恐怖的性愛公仔，其手指腳趾均變形，手腳瘦得像皮包骨兼似有腫瘤，並以毛巾遮着頭部，令人有種不寒而懍的感覺。有網民坦言被「嚇親」，稱如在情趣用品店見到這樣的娃娃，恐怕會嚇到性趣全失。

有日本網民發現住所附近1間情趣用品店，竟放着1個非常恐怖的性愛公仔，手腳指均變形之餘，頭部更被毛巾遮着，十分詭異。（Twitter圖片）

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該日本網民最近於Twitter上載相片，稱在家中附近的1間情趣用品店前竟擺放了1個非常詭異的性愛公仔，「不知道是不是太多人摸過而變這麼破爛，好像《血源詛咒》（Bloodborne，PS4遊戲之一）的敵人角色一樣覺得恐怖」。

相片可見，該情趣公仔所有手指、腳趾均全部變形，長腿與手腳顯得瘦削，但已變得骯髒和變形，部份位置更狀似有腫瘤，而公仔的頭部則被毛巾蓋着，不禁令人聯想到這是喪屍電影的恐怖角色。

不少網民留言驚呼恐怖，形容是鬼故級別，「不敢再看下去了」、「她到底發生甚麼事」、「如果揭開毛巾可能有不幸事件」。亦有網民理性分析，估計這公仔長時間在陽光下暴曬，最後令塑膠溶化而變得如此驚嚇。

（Twitter）

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