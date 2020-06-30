【新冠肺炎】受感染細胞長出「觸手」播毒　美研究員：非常邪惡

美國加州大學（University of California）最近的研究發現，新型冠狀病毒會令受感染的人體細胞長出「觸手」狀的尖刺「絲狀偽足」（filopodia），然後透過接觸其他健康細胞再注射「毒液」，從而令病毒擴散至全身；研究人員形容病毒「非常邪惡」，惟相信新發現有助發展出新的療法。

研究團隊透過顯微鏡拍攝的圖片顯示，感染病毒的人體細胞會長出「絲狀偽足」，然後侵略及感染其他健康細胞，使之成為「喪屍細胞」進一步擴散至全身。

研究人員指出，目前科學家普遍認為新型冠狀病毒的傳播方式跟其他病毒一樣，是透過依附於健康細胞後大量複製，身體健康人士能透過自身免疫系統擊退大部份病毒，但今次發現證明病毒已經進化，可以繞過免疫系統。

領導研究的加州大學細胞及分子藥理學教授克羅根（Nevan Krogan）形容新型冠狀病毒「很邪惡」，能在殺死細胞前，利用另一機制來感染其他健康細胞，雖然愛滋病毒及牛痘（vaccinia）同樣是透過「絲狀偽足」把病毒傳染全身，但新型冠狀病毒如此迅速地長出「觸手」極不尋常，而「觸手」像樹幹般的形狀向外伸展亦很奇怪。

哥倫比亞大學（Columbia University）微生物學家戈夫（Stephen Goff）稱，這個發現相當「引人入勝」，但認為「觸手」不一定屬第二種傳播方式。有關研究已於國際著名學術期刊《細胞》上發表。

世衛派遣小組往中國調查

另外，世界衛生組織（WHO）周一（29日）表示，下周將派遣調查小組前往中國，調查新型冠狀病毒肺炎的起源，以及未來可以如何做好準備應對。世衛總幹事譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）表示，全球疫情仍處於加速擴散狀態，難以談得上何時結束。

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