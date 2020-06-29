【新冠肺炎】美國成功控制疫情前讓病毒再次蔓延　恐前功盡廢

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在美國重燃，每天新增確診患者數反彈上升。美國的第一波疫情尚未過去，重啟經濟活動正要讓病毒重新蔓延，一度實施的限制措施恐怕將前功盡廢。

至6月28日美國一天內新增確診患者重返4萬水平，其中在佛州、加州及德州情況最嚴重，重災區已由初期的紐約州逐漸轉移至這些地區。

圖為6月10日，佛州邁阿密海灘重新開啟，工作人員正在消毒。然而限制人數及消毒措施無法阻止疫情再度爆發。（Reuters）

這是一個令人不安的現象，新冠疫情爆發距今半年，部分國家已成功控制疫情。但疫情在大部分地區未被完全撲滅：在德國多個製肉工場發生疫情正在擴散，在日本東京每日新增感染人數由10人以下重上50人水平。種種跡象顯示，新冠病毒比我們所知的要頑強得多，可以在任何機會造成感染，伺機爆發。

美國同為疫情犧性

美國並非沒有採取措施控制病毒，在3月美國正式實施限制措施，各州在4月陸續發布緊急狀態令，全國多個州幾乎全面停工停課。與全球多國一樣，美國的犧性巨大：失業率上升、人民生活水平向下、經濟萎縮。2020年4月季度美國經濟下跌4.8%，是美國數十年以來首次出現的經濟衰退。

因此特朗普（Donald Trump）政府在5月開始要求各州重啟經濟，他認為疫情已經過去，美國人生活應該恢復正常。在共和黨控制的州分，回應着抗議抗疫措施的示威者，解除限制的腳步變得更快。但結果是疫情捲土重來：佛州在27日新增超過9500人確診，打破當地確診紀錄。

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圖為6月26日德州柯士甸一間酒吧，酒吧剛重開不久因疫情爆發又要暫停營業，工作人員正釘上門板圍封。（Getty）

第一波疫情仍未過去

觀看美國的疫情確診人數，疫情在4月達到頂鋒後開始放緩。但在曲線回到疫情爆發初期前，數字反彈回升。專家指出美國的第一波疫情尚還未過去，現在的爆發只是第一波疫情的延續。

佛州和德州政府宣布，酒吧自25日起再次關閉，並限制食市由原本的75%滿座至只能坐一半顧客。今天政府不得不承認措施得再次收緊，疫情未真正得到完全控制。

這同時意味着，過去一個多月的抗疫恐怕前功盡廢，這對美國人而言是一個壞透的消息。

美國《紐約時報》訪問當地的居民，在佛邁阿密-戴德郡（Miami-Dade County）一間護理中心的老板克里里（Gail Creary）表示，目前的狀況令人失望。她質疑為何政府未有做更廣泛的檢測和跟蹤，質疑為何別的國家做得比美國好———她的祖國牙買加都要做得比美國好。

在鳳凰城開設餐館，老板兼廚師的埃斯帕薩（Silvana Salcido Esparza）表示，她和一些餐館都要求政府繼續實施限制措施，但政府決定重啟經濟。她表示每次經過其他餐館，都發現店內擠滿人，完全沒遵守社交疏離的規定。

埃斯帕薩表示她已花掉部分的退休積蓄，並在4月關掉她其中一間分店，來維持餐館經營：「我只能夠作出犧性。我現已快60了，我原想着再過兩年退休，但看來已沒有機會。」