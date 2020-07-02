台男欲阻爸爸買7人車　網民亡父故事揭洋蔥原因　引眾人反轉支持

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7人車是不少爸爸的家庭車選擇，但若家中只有3、4個人，對7人車的需求大大減低。最近有台灣網民分享，指家中打算換新車，爸爸十分堅持換7人車，但因為幾年才會坐滿1次，所以媽媽和自己都表示反對，希望網民可以提供意見。有網民就分享個人經歷，看後令所有人都黯然落淚，更一致支持樓主爸爸應該買7人車！

有網民表示，爸爸堅持換新車需要買7人車，但他和媽媽都表示反對。(圖片：buyacar.co.uk)

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樓主在PTT討論區上表示家中最近打算換新車，舊車是7人車，而賣掉舊車之後爸爸仍十分堅持再換一部7人車。不過由於全家成員只有4人，「7個人坐滿的頻率大概是5年一次」，因此樓主與媽媽都反對，認為有需要用到7人車的時候去租就可以，7人車太大部媽媽亦都不敢開，買小的車更方便停泊。

7人車的討論之中，有一名網民則分享了一個感人的故事，說明堅持買7人車或許有很強的想法及理由：

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看完這位網民分享的感動故事之後，很多人都已經落淚，說「有洋蔥」、「難怪我爸說要買小巴」、「買車從來不只是買個工具，全家出遊的記憶無價」、「想買7人座的爸爸，想的都一樣」、「愛車的人把車當玩具；愛家的人把車當工具！」

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