美國3歲自閉童只穿尿片離家失蹤　幸2狗狗全程保護安全尋回

狗狗不只是人類的朋友，更可能是全家的保護神。美國佛羅里達州一名3歲的自閉症男孩日前失蹤，當時男孩全身赤裸，只穿着尿片，幸好男孩離家時有兩隻忠犬全程保護，最終警方在男童離家逾1.5公里的河畔把他尋回，家人非常感謝兩隻愛犬的非凡表現。

3歲男孩巴特勒6月3日早上無故失蹤，巴特勒當時赤腳，只穿着紙尿褲。（Walton County Sheriff fb圖片）

3歲男孩巴特勒（Marshal Butler）6月3日早上無故失蹤，巴特勒當時赤腳，只穿着紙尿褲，加上他罹患自閉症，無法與人溝通，難以向路人求助，其家人非常緊張，「我們感到恐慌，各種各樣最壞的情況都在我們的腦中閃出」。

當地警方、佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）的工作人員、巴特勒的家人和鄰居都紛紛加入尋找巴特勒的下落，而警方也在facebook發文，呼籲途人幫忙留意。

幾小時後，警方在男童離家逾1.5公里的河畔找到他，兩隻狗狗Buckwheat及Nala則陪伴在側，巴特勒沒有受傷，也沒有驚慌，只是身體比較髒。警方也在社交網頁交代這好消息。

巴特勒的媽媽大讚狗狗的表現非常好，「他們正在做自己的工作」，並會為他們準備牛扒作為獎勵。

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