流浪狗媽媽去世躺路邊　狗BB仍走入懷中喝奶　蒼蠅繞屍令人心酸

天下間的孩子都依賴媽媽，弱小的狗寶寶更是如此。內地日前熱傳一段令人心痛的影片，只見一隻狗媽媽死了在路旁，屍首被不少蒼蠅纏上，惟一班狗寶寶像無法認清狀況，在媽媽身旁徘徊，還有兩隻不停吸吮媽媽的乳頭想喝奶。內媒到訪現場，有街坊指狗媽媽應該是被人棄養的狗，看到此情此景非常心酸，幸好5隻狗寶寶已獲有心人領養。

狗媽媽死在路邊，兩隻小狗仍吸吮媽媽的乳頭想喝奶。（微博影片截圖）

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內地網上近日傳出一段影片，地點在深圳，有一隻白色狗媽媽倒在路旁靠着雜草，旁邊有兩架單車也倒在地上，而5隻狗寶寶在媽媽身旁走來走去，有隻啡色的走到媽媽的頭旁邊查看，另外兩隻在吸吮媽媽乳頭想喝奶，可惜狗媽媽已經死去，死因不明，而牠身上亦有許多蒼蠅飛來飛去。路邊還放了一些可能是食物的東西，有狗寶寶走過去吃。

內媒到現場查看，發現狗窩附近放着一些有心人放下的狗糧等物品。市民李先生稱他每天都會經過此處上班，平日都有見過狗媽媽帶着小狗，他估計狗媽媽可能是被主人遺棄後才將草叢當成了家。他記起上周五有一班年輕男女，拿着狗糧放到草叢旁，有人抱走了小狗回去養，「有點心酸、很難過的樣子」。據了解，狗媽媽的屍體已被愛狗人士埋葬，而5隻小狗全被愛狗人士領養，沒有生命危險。

內地網民怒斥深圳流浪狗這麼多是因為很多狗主棄養，「完善法律！定個遺棄罪吧！每一個生命都應該被愛護」、「好可憐啊，自己養狗，看不了這種，太難受了」。又有人感激一班年輕愛狗人士領養了小狗，「幸而世界上還有好心人！總比只會說風涼話的強多了。」然而，有留言提到現在深圳的街上有很多流浪狗，認為是安全隱患，當局應該進行管理。