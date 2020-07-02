感冒唱K飲酒不適　朋友以為喝醉　台少女吐血失禁暴斃　

台灣桃園市一名25歲的黃姓女子上周六（27日）凌晨與數名好友在中壢區的卡拉OK消遣，喝了幾杯酒後表示身體不適，然而眾人以為她只是不勝酒力，要求她繼續喝；5小時後，黃女突然出現吐血、脫糞等症狀，送院搶救不治，院方推斷黃女是因為急性酒精中毒，又或呼吸道遭嘔吐物阻塞而窒息亡，警方正待驗屍報告釐清死因。

體內酒精數值「高得不可思議」

警方表示，黃女早前身體不適，雖然仍有感冒症狀，但無阻相約好友去唱卡拉OK，起初她拒絕喝酒，但其後因「盛情難卻」喝了幾口，隨即頭暈及臉色發白，然而一眾好友以為她只是不勝酒力，要求她繼續喝；豈料5小時過去，黃女突然倒地昏迷，且出現吐血、脫糞等情況，眾人嚇得馬上報警。

救護人員趕抵現場，發現黃女臉色蒼白，失去呼吸心跳，立即將她送院搶救，可惜回天乏術。院方表示，黃女的抽血樣本經過換算，發現其酒精測試值將近3，「數值高得不可思議」，而她的體內並無毒品反應以及外傷，因此不排除是急性酒精中毒，又或呼吸道遭嘔吐物阻塞而窒息亡。

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警方周三（1日）表示，法醫已採集黃女的血液樣本，現正進行化驗，有待驗屍報告來釐清死因。黃女的媽媽透露，女兒上周身體不適，患腸胃炎導致上吐下瀉，相信她當晚是因為噎到而導致窒息，家人感到非常悲痛。

有醫生指出，飲酒時一旦感到暈眩就應立刻停止，輕度酒精中毒症狀包括協調障礙、說話口齒不清、步行困難及嘔吐等，過量的酒精則可能會引發呼吸困難、昏迷甚至死亡。