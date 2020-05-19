防癌會調查：近半港人不知「啤酒肚」具致癌風險　籲市民少飲酒　

新型冠狀病毒疫情最近有所緩和，限聚令早前亦放寬至八人，鬱悶多時的港人或開始與朋友相聚喝酒。香港防癌會於去年進行「港人飲酒調查」，發現近半受訪者不知道啤酒肚可致癌，呼籲市民疫情期間不要飲酒，疫情過後亦要維持健康生活，以預防癌症。

香港防癌會於去年進行「港人飲酒調查」，發現近半受訪者不知道啤酒肚可致癌。（歐陽德浩攝）

香港防癌會於去年11月14日至12月20日進行「港人飲酒調查」，訪問了521人。調查結果指，66%人在過去三個月曾經喝酒，當中以啤酒的比例最多，佔54%，平均一周飲用1.27罐。防癌會根據數據推算，受訪者一年內飲酒攝取18,142千卡，將增加5.18磅。

調查結果又指，受訪者中有45%有中央肥胖，即俗稱啤酒肚，當中七成有飲酒的習慣。然而港人普遍對啤酒肚與癌症風險的認知尚淺，僅51%受訪者知道啤酒肚同樣增加患癌風險。

防癌會指，飲酒具三個風險，首先攝取酒精將削弱免疫系統，從而減對應對傳染病的能力；其二，世衛旗下的國際癌症研究中心已將酒精列為一級致癌物，即使酒精含量低的啤酒亦會誘發癌症；其三，酒精飲品的熱量會導致中央肥胖，即使體重指標（BMI）正常但有啤酒肚，致癌風險仍然存在。