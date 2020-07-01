西班牙動物園現「綠皮」海豹　皮膚長滿綠藻整天不動　網民促關園

動物園的動物也許能為遊人帶來歡樂，但笑臉背後可能滿是動物的血汗辛酸！西班牙1間小型動物園因動物生活環境劣而聞名，較早前已被發現草地上放着1具海豹屍體，近日有動物組織發現園內竟出現「綠皮」海豹，1隻海豹因乏人照顧，背上長出類似青苔的綠藻，而且異常增生到整個背部都是。照片引起眾怒，有逾2.7萬名網民聯署要求關閉動物園，觸發市議會開始討論強制關園。

西班牙1間小型動物園環境惡劣，園內1隻海豹身上長滿綠藻，整天在水中幾乎不動。（「AnimaNaturalis」Twitter圖片）

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涉事小型動物園位於西班牙桑坦德Palacio de la Magdalena，落成於1980年代，日前動保組織「AnimaNaturalis」從巴塞羅那派團隊聯同市議會環境委員會議員，一同前往園內檢查動物情況，包括查看海豹、海獅和企鵝的管理及照顧等問題。

過程中他們發現動物園1隻海豹情況令人吃驚，原本應該呈灰色的皮膚變得青綠，皮膚有藻類異常增生，情況愈來愈嚴重。照片上的海豹，看起來就像1件布滿青苔的石頭，泡入水裏又像長長的毛髮。而最令人擔心的是海豹整天幾乎不動，組織負責人Aïda Gascón認為：「牠似乎想讓自己死亡。」

動物園早前被發現將1隻海豹屍體在草地上，上身被垃圾膠袋套着，露出下半身。（「AnimaNaturalis」Twitter圖片）

照片曝光後令網民震怒，逾2.7萬人在請願網站「Change.org」上聯署，要求關閉這座小型動物園。「AnimaNaturalis」亦指出，已經有多逾6000個動物組識聯署，向桑坦德議會提出抗議，要求強制關園。

事實上，這個動物園不是首次捲入爭議，較早前園方被發現將1隻海豹屍體放在草地上，只有垃圾袋套着頭部，屍體完全進入遊客的視綫範圍。而且遊客不時可在海洋動物的圍欄內，發現一些狀況欠佳的動物，牠們只在水面漂浮，不會潛入水中。海獅區域甚至缺少海水，有些海獅因處於虛弱狀態而發出吼叫聲。

當地議會已開始討論要強制關閉這座小型動物園，市議員Daniel Fernández形容看到海獅沒有水的畫面後，難以想像動物園是如何對待動物，而這事是發生在將自己定位為旅遊城市的地方上，更是令人驚訝。但有意見認為應先將園內動物安置到合適環境中，AnimaNaturalis則承認目前很難安置牠們，應重新考慮所有可能，然後才着手逐步關閉這座小型動物園，例如將之用作環境教育中心，而且應阻止現時園內動物的繁殖行為，防止動物量增加。