小鄧紫棋飲醉酒被執屍？皮革短裙引人犯罪　猛男埋身結局超意外

台北信義區街頭夜店林立，有心人士將醉倒路邊的女孩「執屍」的事件時有所聞，台灣網紅團體「反骨男孩」成員之一的蕾拉，在影片中就被人發現，在深夜的信義區街頭喝醉，甚至因此走路不穩倒在路邊，下一秒就被人「執屍」，引發網友的熱議。

蕾拉性感短裙醉臥街頭！倒在路邊一秒即「被執屍」？結局令人意外（點圖放大▼▼▼）

+ 10 + 9 + 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

蕾菈日前穿著性感的短裙跟白襯衫，出現在深夜的信義區街頭，不過步履蹣跚還數度蹲在路邊休息，看起來相當不舒服，幾名男子經過上前關心，捏捏她的肩膀，後來她就忍不住站起來笑說：「對不起，我在街頭實測，我演不下去了」。

其實蕾菈這次是在拍攝街頭實測影片，實測女生在喝醉會不會被陌生人執屍，還是會有善心人士協助。蕾菈假裝醉倒，引起大批路人的側目，另一名反骨成員重言現身假扮執屍的陌生人，卻引來兩名警察關心，讓他們趕緊道歉澄清是在拍攝。在幕後指揮的酷炫也在影片中及時道歉：「不好意思浪費社會資源，代表這個社會是很有愛的」。

相關圖輯：一晚4次時間點分配？小鄧紫棋變時間管理大師（點圖放大▼▼▼）

+ 8 + 7 + 6

最後蕾拉醉倒在一個長椅上，引來兩名男子上前關切，蕾拉嬌嗔：「想要！」讓那兩名路人有點一頭霧水，接著重言又現身表示要把她撿走，但兩名路人還是一路跟在後面，直到蕾菈笑場解釋在拍攝，才結束執屍的街頭實驗。

蕾拉最後呼籲並澄清，女生在外面喝酒，還是小心不要喝太多，還是會有意外發生的可能性，她自己也沒有在路上喝醉過，這次躺在路邊算是一個很大的挑戰。

點圖看更多小鄧紫棋蕾拉美照▼▼▼

+ 20 + 19 + 18

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】