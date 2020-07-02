2020年6月香港熱夜數字破紀錄達18天　圖表數據看20年升溫趨勢

6月剛剛過去，但不少香港網民都大呻熱爆，甚至已經晚晚開冷氣睡覺。根據天文台統計的香港熱夜日數，剛過去的6月是有紀錄以來最高的18日，令人不禁懷疑，未來數月甚至是之後的夏天會否愈來愈熱。天文台接受《香港01》查詢時表示，未來數月的氣溫會否更熱需視實際情況，平均而言7月溫度應該最高，並指今年6月氣溫較高則是受到天氣現象影響。

不少人都覺得天氣愈來愈熱，2020年6月的熱夜日數是破紀錄以來的新高。（資料圖片）

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常說氣溫愈來愈熱，但天氣實際有幾熱，就要看看實際數字才可得知，例如「熱夜」統計。根據天文台定義，熱夜的定義為全日最低溫度在28度或以上，由於最低溫度出現在晚間或凌晨時間，因此命名為熱夜。理論上熱夜數字愈高，代表氣溫酷熱的日數愈高。

參考上述統計過去20年天文台的6月熱夜數字圖表，在2000至2014年間，6月熱夜日數都未超過雙位數，其中2008年更是0天。不過自2014年後，除了2018年6月僅錄得6天外，其他年份6月的熱夜數字都錄得雙位數。

今年6月更是有紀錄以來最高的18天，舊紀錄是2016年的15天，新紀錄增加了3天。回顧2000年前的6月，達雙位數熱夜的6月只有1998年（10天）及1995年（12天），近年熱夜數字明顯變多。

+ 6 + 5 + 4

天文台接受《香港01》訪問時表示，熱夜數字平均而言以7月為最高，但仍需要視實際情況會不會有影響，才知道未來數字溫度會否更高。另外根據天文台的6月氣溫回顧，今年6月溫度較高有不同原因，當中包括數次受高空反氣旋的影響。