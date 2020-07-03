台妹隆鼻問「可用男友肋骨嗎」令人傻眼　網民：小心睡着被偷走

「削骨還父」聽得多，但原來有人真會用肋骨來氹女友？台灣有醫學美容顧問在facebook分享令人嚇一跳的趣事，指近日接到女性友人查詢有關肋骨隆鼻的手術，但對方竟問到「可否用男友的肋骨」，讓樓主瞬間傻眼，不禁慨嘆「把男友當肋骨人、材料人，倒是第一次聽到」。帖文引起熱議，不少網民都想起聖經創世記中，女人是由男人肋骨造成的故事，「多拿一根也剛好」，亦有人指好可怕，「夜晚熟睡會被偷走肋骨嗎？」

聽到女性朋友查問隆鼻手術「可否用男友的肋骨」，醫美顧問瞬間傻眼。（示意圖，GettyImages）

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台灣醫美顧問江衍醇在fb分享此事，指日前接到朋友查詢隆鼻事宜，特別問是否可以用肋骨隆鼻，惟對方所想的並不是自己體內的肋軟骨，而是打身邊人主意，「我想問可以用男友的肋骨嗎？」令江瞬間無語，又指身為男人忽然覺得那男友有點可憐，「感覺缺錢會把男友的腎賣了」。

江衍醇笑言，肋骨左右各一排，男友「可以大量供給女友隆鼻」，但如果分手了，難道前男友要請求「把我的肋骨給我」，如將來往生了，甚至會長伴前女友一起火化，跟骨灰混合入罈，場面浪漫得詭異，因而「千萬別分手，不然很尷尬」。

聽到女性朋友查問隆鼻手術「可否用男友的肋骨」，醫美顧問瞬間傻眼。（江衍醇fb圖片）

不過江衍醇引述醫美診所解釋指，異體肋軟骨的確是其中一種隆鼻手術，取自人類的肋軟骨，經過高劑量的珈瑪射線長達1.5至2小時的照射，使細胞完全失去活性，細菌、病毒也被殺光，沒有致癌或感染排斥的問題，然後置於無菌的生理食鹽水中保存，降低排斥風險，再加以雕塑適合隆鼻者的鼻形置入。

帖文引來大量網民紛紛留言標籤男友，試探他是否願意送肋骨，「我給你兩個兒子，請給我一根肋骨」，但有經驗男友們都使出高招耍走，又說「以前擔心怕偷腎，現在怕深夜睡着被偷走肋骨」；亦有網民談討專業醫學問題：「分手後如果對方要求還回去，能夠復原？」；有人則笑說這是浪漫的愛情故事，「前男友陪我生生世世的方法，一輩子的北鼻（baby）」。

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