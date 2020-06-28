自認筍盤不滿被拒婚　台男拮穿安全套令女友大肚：妳到底哪裏不滿

情侶能否走到最後視乎相處情況，當中必定有愛與尊重，但有自認是「筍盤」的台男，近日在網上抱怨女方拒婚，引來網民口誅筆伐。該名自稱有車有樓的台男，不滿交往逾5年的女友拒絕結婚，竟拮穿安全套後與對方發生關係，「先上車後補票」，令女友意外懷孕；網民看過帖文紛紛鬧爆他自私，人格極有問題。

一名自稱「筍盤」的台男不滿女朋友拒絕結婚，竟然在床事前偷偷拮穿安全套，打算「先上車後補票」，離譜舉動隨即被網民鬧爆。（《請輸入檢索詞WWW》劇照）

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該名台男日前在facebook專頁「靠北女友my girl」投稿發帖，表示與女友拍拖初期，自己先提出想做「不婚主義者」，深怕家境尚算富裕的他會被「拜金女」纏上，要求物業和車都轉到其名下，而當時女友則希望結婚，「那時候好段時間你都在念（嘮叨）這件事」。

直至雙方穩定交往超過5年後，台男最近有意讓2人關係更進一步，未料女友卻一口拒絕，令男方直指：「結果現在換妳變成不婚主義者是在（做什麼）？我現在都回心轉意了耶！」他續稱，因為女友不答應求婚，自己「只好（在安全套）戳洞，先上車後補票」，最終令女友懷孕。

台男當初因害怕遇到「拜金女」，自己先提是「不婚主義者」，未料交往數年後變成女友不想結婚。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

本以為女友會奉子成婚，但對方懷孕後仍拒絕結婚，並且打算墮胎，讓台男不禁大罵，「一條生命耶！當初你不是很愛小孩嗎？還說要一起結婚生可愛的小孩的啊？就是因為你之前這麼說我才戳洞的耶！」他最後在帖文向網民討教，希望女友能答應求婚，亦不忘強調自己有能力養妻活兒，「我現在月薪不錯，存款也多，又有車有房，妳到底哪裏不滿意？」

帖文一出隨即「吸嬲」，不少網民認為是男方一手造成現時的局面，「錯過了女友最愛你的時候，在那邊機機歪歪（抱怨）」、「看文就知道為什麼拒絕了」；有人則狠批男方人格低劣，毫不尊重女友，「條件都很好，但你人不好」、「完全沒有尊重另一半，人格很差欸」、「戳洞真的令人無言，尊重很難？」亦有人指女方應是一早看穿男方性格缺撼而拒婚，認為應早日與這種渣男分手。

【#渣男男友無賴對話】（01製圖）

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