慶祝拍拖8周年　大馬男「清空」女友淘寶購物車　瞞成個月送驚喜

如果不幸激嬲女友，又想重新氹她開心，或者可參考一下這名「絕世男友」的方法。一名馬來西亞男子最近為了慶祝拍拖8周年，偷偷幫女友的淘寶購物車「埋單」，更瞞了1個月至送貨當天，才讓女友親自「簽收」這份驚喜，引起網民熱議，大批人群情洶湧標記另一半，提醒男友自己「購物車已滿」，又笑言「別人的男友從不會讓我失望」。

一名馬來西亞男子日前為了慶祝與女友拍拖8周年，偷偷買下對方儲存在淘寶購物車內的商品。（fb圖片）

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馬來西亞男子Andrew YQ上周一（15日）在網上發文，表示已經與女友相戀8年，彼此之間沒有「驚喜」，但也打算在拍拖8周年時送她一份禮物，他後來想起對方喜歡淘寶，認為代她買下淘寶購物車內的所有商品就是最直接的驚喜，「這個禮物應該女生都喜歡」。

除了「清空購物車」，男子又幫女友買了面膜及其他護膚品，「也把我覺得不美的衣服刪了，再添加幾件我覺得有氣質的」，花費約4000令吉（約7250港元）。瞞了女友1個月後，7箱貨物終於經海運送到，此時女友才得知男友的悉心安排，並驚喜地跑到樓下簽收。

男子最終成功為女友製造驚喜，慶祝兩人拍拖8周年。（fb圖片）

男子在facebook上傳照片和影片，記錄女友推着手推車下樓，以及親自搬貨回家的過程，看到女友一臉幸福，似乎非常滿意男方今次的驚喜。帖文至今已吸引逾1.2萬個分享，網民紛紛留言標記男友，表示「來幫我清一下」、「可以考慮一下這種驚喜」、「這個驚喜我可以」。

事隔一天，該名「絕世男友」再次發帖，指未料其日常帖文竟引起極大迴響和關注，自己亦因此被朋友調侃，笑稱「幸好我女朋友（或老婆）沒有看到」、「Bro，你很破壞市場」。