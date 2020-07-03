日本關東驚現巨大流星　聲震屋瓦窗搖晃　「想起《你的名字》了」

日本關東地匿周四（7月2日）凌晨有流星劃過天際，伴隨着巨大聲響，有學者推斷該顆流星的直徑可能長達50厘米；雖然流星經常進入地球大氣層，但能在人口稠密的地區近距離觀測到實屬相當罕見。
凌晨約2時半，流星從西向東劃過天空，當地民眾在室內聽到巨響；天文攝影家「KAGAYA」拍下片段，指出聲音彷彿如咆哮，以前從未聽過，「我第一次聽到流星的聲音」。日本朝日新聞社設於東京大學木曾觀測所的星空相機，拍到流星把雲映成閃電般的青綠色光芒；網民驚嘆畫面非常壯觀，留言「衝力很大吧！窗戶都在搖晃」、「真的聽到打雷聲！很少見到如此大的流星」、「想起新海誠的動畫《你的名字》了」、「向這顆流星許願也許特別靈驗」。
另有人估計，流星當時可能在天空破裂，而且從速度及角度來看，在天空上破裂的碎片有可能掉落地面，甚至有機會掉落在民居屋頂上。
專門研究太空科學的大學副教授阿部新助表示，從片段所見，流星的亮度接近滿月時的亮度，加上美國夏威夷等地能監控逾1米物體接近地球的觀測網並未有掌握到這顆流星的蹤影，故推斷其直徑大小可能約50厘米。他指出，地球表面七成是海洋，流星劃過陸地上空，且在日本關東這樣人口稠密的地區被觀測到，可說是相當罕見。
由業餘天文學愛好者組成的「日本流星研究會」正在根據各地觀測數據，分析流星的可能軌道。阿部新助稱，只要掌握到流星的軌道，就知道流是否在天空燃燒殆盡，或是有可能掉落地面。
1996年日本曾在茨城縣筑波市上空觀測到「筑波流星」，愛知縣小牧市在2018年亦有隕石墜落，當局在現場收集到數百克的碎片。美國太空總署（NASA）表示，大約每3日就有一顆直徑約1米的流星突破大氣層進入地球，而50厘米大小的流星則大概一日有一顆。
先ほど、2020年7月2日、02:32、東京上空に非常に大きな火球（おそらく明るい流星）が西から東へ流れました。数分後に室内でも聞こえる轟音が聞こえましたが関係があるかもしれません。映像は実際のスピードで再生されます。ベランダからの撮影です。 pic.twitter.com/eCYqr8uUfV— KAGAYA (@KAGAYA_11949) July 1, 2020
今朝は大火球が流れ、東京では爆発音も観測されたようです。2020年7月2日2時32分に流れた火球を、平塚の自宅から北の高い空に向けた広角カメラで見た様子です。満月よりも明るい大火球だったので、隕石になった可能性があります。富士は厚い雲のため、残念ながら観測できていません。 pic.twitter.com/mWSG7TWEr0— 藤井大地 (@dfuji1) July 1, 2020