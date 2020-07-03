日本關東驚現巨大流星　聲震屋瓦窗搖晃　「想起《你的名字》了」

日本關東地匿周四（7月2日）凌晨有流星劃過天際，伴隨着巨大聲響，有學者推斷該顆流星的直徑可能長達50厘米；雖然流星經常進入地球大氣層，但能在人口稠密的地區近距離觀測到實屬相當罕見。

凌晨約2時半，流星從西向東劃過天空，當地民眾在室內聽到巨響；天文攝影家「KAGAYA」拍下片段，指出聲音彷彿如咆哮，以前從未聽過，「我第一次聽到流星的聲音」。日本朝日新聞社設於東京大學木曾觀測所的星空相機，拍到流星把雲映成閃電般的青綠色光芒；網民驚嘆畫面非常壯觀，留言「衝力很大吧！窗戶都在搖晃」、「真的聽到打雷聲！很少見到如此大的流星」、「想起新海誠的動畫《你的名字》了」、「向這顆流星許願也許特別靈驗」。

另有人估計，流星當時可能在天空破裂，而且從速度及角度來看，在天空上破裂的碎片有可能掉落地面，甚至有機會掉落在民居屋頂上。

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專門研究太空科學的大學副教授阿部新助表示，從片段所見，流星的亮度接近滿月時的亮度，加上美國夏威夷等地能監控逾1米物體接近地球的觀測網並未有掌握到這顆流星的蹤影，故推斷其直徑大小可能約50厘米。他指出，地球表面七成是海洋，流星劃過陸地上空，且在日本關東這樣人口稠密的地區被觀測到，可說是相當罕見。

由業餘天文學愛好者組成的「日本流星研究會」正在根據各地觀測數據，分析流星的可能軌道。阿部新助稱，只要掌握到流星的軌道，就知道流是否在天空燃燒殆盡，或是有可能掉落地面。

1996年日本曾在茨城縣筑波市上空觀測到「筑波流星」，愛知縣小牧市在2018年亦有隕石墜落，當局在現場收集到數百克的碎片。美國太空總署（NASA）表示，大約每3日就有一顆直徑約1米的流星突破大氣層進入地球，而50厘米大小的流星則大概一日有一顆。