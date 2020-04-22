天琴座流星雨4.22晚最佳觀測！網上直播及必備觀星App一文看清

【天琴座流星雨2020】以「火流星」著稱的「天琴座流星雨」正值活躍期，預計今晚（4月22日）至明日（4月23日）凌晨是觀測最好時段！

流星雨由來

流星雨成因是地球遇上一群密集流星體。一般相信，流星群是由周期性彗星分解出來的物質，或由瓦解了的彗核形成，所以流星群和其母體彗星有大致相同軌道；因流星群軌道頗為固定，地球會周期性地穿越這些流星群，形成固定出現的流星雨，「4月天琴座流星雨」及「12月雙子座流星雨」就是例子。

觀測歷史最悠久流星雨 ─ 天琴座流星雨

「天琴座流星雨」是觀測歷史最悠久的流星雨之一，《春秋左傳》已有記載。而所謂「火流星」，是指亮度高於金星（-4等）的流星；眾多流星雨中，「天琴座流星雨」出現「火流星」的比例居高。

（台北天文館）

根據香港太空館，現在直至4月30日都是「天琴座流星雨」活躍期，預計天頂每小時有18粒，建議觀測時段是今晚（4月22日）晚上11時至明日（4月23日）凌晨5時。

有鑑於COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，當然不建議大家約外出觀星。不過毋須失望，其實網上也有直播，亦可以用觀星App查看資料。

網上直播及好用觀星App

先講觀星App，天空星象萬千，只要使用手機App「星夜行」，就可以實時計算出天體和星座位置。「星夜行」還有擴增實境（AR）功能，只需把手機鏡頭對準天空，其電子星圖會標示屏幕所見的天體和星座名稱，十分實用，也可以在家中對準天空試試看。

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網上直播

台北天文館在福壽山農場、陽明山架設了高畫質星空攝影機並同步直播，讓大眾在家線上追「星」看流星雨，兼顧防疫。

（台北天文館YouTube）

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天氣預測

天氣方面，天文台預測今日及明日都多雲有雨，未知會否影響觀測。太空館則表示，今次本地觀測條件「平平」（觀測條件分五級，分別是「極佳」、「良好」、「平平」、「較差」及「惡劣」）。

天氣預報。(天文台)

2020年還有多少場流星雨？

若錯過今次「天琴座流星雨」，其實今年還有數場流星雨可以觀看，最快一場更在下月出現，詳情可看下圖。

資料來源：香港太空館、台北天文館