實惠口罩Care HK全線門市及網店發售　包括Level 1成人小童款

由經民聯副主席林健鋒牽頭成立的本地口罩廠｢CareHK 匯愛｣，早前伙拍實惠以多輪抽籤形式發售ASTM F2100 Level 1口罩，惟不少人都落了空。實惠昨日（2日）公布，CareHK口罩再度返貨，並獲得香港優質標誌局發出「Q 嘜」認證，將於網店及全線門市同步發售，包括成人及小童款式，不過售價則較之前貴，109元一盒50個，每10片一包。

實惠發售20萬個｢CareHK 匯愛｣港產成人口罩。（實惠FB圖片）

記者今早（3日）約10時登入實惠網店，需輪候大概5至10分鐘，成人及小童口罩仍然有貨，截至11時半，網店已顯示全部售罄。但根據網站庫存查詢，大部分實體分店均顯示貨量充足。

實惠突然改由全線門市及網店發售，引起已經過多輪抽籤無果的網民不滿，「早前登記咗，n次都抽唔到，而家又要再去搶賣？」，另有人認為市面貨量充足，當大量口罩廠都減價促銷時，實惠竟加價發售感莫名奇妙。

↓↓↓ CareHK 成人及兒童口罩樣式↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

實惠CareHK口罩發售詳情：

時間：即日起

地點：實惠全線門市、網店

數量：每人限購成人/兒童各1盒

價錢：$109/50個

規格：ASTM F2100 Level 1，BFE、PFE>95%

+ 5 + 4 + 3

由經民聯副主席林健鋒與多名商界人士成立的本地口罩廠｢CareHK 匯愛｣，將與｢Pricerite 實惠｣合作發售口罩。（資料圖片）

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