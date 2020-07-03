日本實施膠袋徵費　民眾購物諗計走塑　唔止環保袋咁單一

日本於周三（7月1日）正式實施膠袋徵費，包括超市與便利店，政府鼓勵民眾外出購物自備購物袋，呼籲全國人民為環保出力。網民近日亦大方分享外出購物的環保方法，不少人坦言沒有免費膠袋非常麻煩，感覺像失去雙手。

當地3大便利店包括Lawson、7-Eleven及Family Mart，自7y月1日開始把每個膠袋定價為3至5日圓（約0.22至0.36港元）。（Twitter圖片）

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日本政府為了防止塑膠垃圾流入海洋造成污染，於是正式實施膠袋徵費制度，希望藉此讓民眾改變以往的購物模式，盡量自備購物袋盛載東西。當地3大便利店Lawson、7-Eleven及Family Mart，自本月1日起將因應膠袋大小定價為3至5日圓（約0.22至0.36港元），超市及百貨公司等亦會相繼推出措施，如三越伊勢丹取消食品用塑料袋，改為發放收費紙袋。

當地網民紛紛在Twitter上載相片，分享自徵費實施以來如何各出奇招「走塑」買東西，除常見的環保袋，亦有人使用布袋、藤籃，甚至乾脆手捧商品回家。不少網民早已準備可重用環保袋，表示支持徵費，希望可以為環保盡力；但亦有不少人指忘記措施生效日期，結果外出購物後要用雙手把東西抱回家，甚至不慎把飲品打翻地上，直言非常麻煩，「沒有膠袋就像失去了雙手，很不方便」。

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網民直言難以改變使用膠袋的習慣，「常常忘記自備膠袋」、「真的很不習慣呢」、「還是付費要膠袋好了」。

（Twitter、NHK）