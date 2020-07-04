女友貼心煲茶樹菇湯　連登仔以為係廁所污漬：有時真心想問點整

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女友貼心送上自家製靚湯，可能是不少男士夢寐以求的事情。近日有連登網民開post分享女友的愛心湯水相片，原以為樓主曬恩愛，但一看照片卻發現「湯水」猶如隔夜餸，令他不禁形容「好似好耐冇洗嘅屎坑」。網民看過相片笑言「有得飲已經好好」，認為樓主女友只是「落太多料」令湯水變成濃縮精華。

有連登網民分享女友的愛心湯水相片，竟形容賣相猶如「好耐冇洗嘅屎坑」。（連登討論區圖片）

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該名連登網民昨晚（3日）發文，指女朋友為他煲了茶樹菇湯，更對他說湯水非常有益。然而樓主看到實物卻嚇了一跳，更拍下照片提醒網民「圖慎入」，形容湯水賣相「好似好耐冇洗嘅屎坑」。

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從他上載的相片可見，女友煲的茶樹菇湯非常足料，煲內滿布茶樹菇及蟲草花，不過湯面卻有一層深啡色油浮着，煲邊亦有淺啡色的泡沫，看起來的確會影響食慾。樓主也坦言，女友的廚藝「好飄忽，有時好正常，有時真心想問點整到出嚟㗎」。

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不少網民看過相片紛紛留言，笑言與樓主看法一樣，「諗起以前返大陸鄉下見過嘅廁所」、「似足我肚痾痾出來嗰啲」、「隔一隔渣賣相可能會好啲」。亦有網民唏噓表示，樓主遇上願意下廚的女友已經值得慶賀，「有得你飲咪好，仲曬命」、「有女友肯煲畀你，執到啦」。

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