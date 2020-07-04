HK-M港產口罩7.4優惠預售　成人Level 2加$20多一盒　仲有中童款

隨着新冠肺炎疫情逐漸緩和，口罩價格亦見回落，再有港產高防口罩以優惠價開售！香港口罩科技有限公司HK-M在facebook公布消息，將於今日（7月4日）中午12時起預售4款口罩，包括成人、中童及彩虹系列，並推出優惠，凡購買成人非獨立包裝口罩，可以20元加購多一盒，變相150元就有兩盒50個裝口罩。

香港口罩科技有限公司 HK-M預售B99口罩。（香港口罩科技有限公司FB圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

香港口罩科技有限公司在fb專頁公布，由今日中午12時起預售新一批口罩，直至9日中午前結束，而凡於今明兩日購買價值130元的成人非獨立包裝口罩，只要加20元再多一盒，每盒只能加一次，變相每盒只售75元。

是次發售的口罩還包括成人獨立包裝、彩虹系列非獨立包裝及中童口罩，價錢分別為165元50片、130元50片及99元30片。

HK-M口罩預售詳情：

日期：7月4日中午至9日中午（7月4日至5日才有優惠）

地點：HK-M網點

款式：

成人非獨立包裝$130/盒（175*90）（50片）

成人獨立包裝$165/盒（175*90） （50片）

彩虹系列非獨立包裝$130/盒（175*90）（50片）

中童口罩$99/盒 （145*90）（30片）

規格：ASTM F2100 LEVEL 2，BFE、PFE、VFE >99%

出貨日期：非獨立將於訂購後14個工作天內出貨、彩虹將於7月下旬開始出貨

有口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

同場加映：K Kwong教點分辨口罩真假

+ 7 + 6 + 5