與救護車相撞　韓的士司機辱罵急救員阻離開　病人送院終不治

在路上遇到救護車鳴笛響號，大部分人都會主動讓路，務求讓危急的病人盡快送院搶救。不過，韓國1輛的士早前與正在運送女病人的救護車後，司機竟阻止救護員離開，要求對方先處理事故再前往醫院，在場不停爆粗辱罵救護員，更聲言「病人死了我負責」。最終女病人需另1輛救護車送院，惟在急症室搶救5小時後不治。

韓國1名的士司機上月初與救護車發生碰撞，其後竟阻止救護員離開，更揚言「（救護車上）病人死了我負責」；病人轉由另一輛救護車送院，但送抵急症室5小時後離世。（YouTube影片截圖）

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病人的兒子近日揭發事件，並將涉事救護車的車Cam影片上傳至網上。事發於今年6月8日下午，死者兒子表示，當天年邁的母親身體突然不適，召救護車送院途中，轉線時與的士發生碰撞。

由於車上病人情況危急，加上雙方只屬輕微碰撞，救護員遂建議的士司機跟隨救護車到醫院，容後才處理該宗事故，未料對方一口拒絕，並稱「現在發生交通事故，你還想去哪裏？我再打電話報案叫人送患者到醫院就可以」。

病人家屬見狀下車出言勸阻，惟的士司機沒有理會，更指：「病人死了我負責，先處理完再叫119（報案）。」又稱車上沒有急症病人，指控救護員故意「逃離現場」。雙方爭吵約10分鐘後，當局派出另1輛救護車，惟當時病人已因炎熱的天氣導致病情惡化，送抵急診室搶救5小時後不治。

死者的兒子透露，雖然警方已經接手案件，但估計的士司機在現行法例下只觸犯妨礙公務罪，或被輕判，但他對母親的死感到「心如刀割」，認為「在1分1秒都重要的情況下，請處罰攔（救護）車之的士司機」，其帖文引來不少網民聲援。