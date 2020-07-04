王喜搭的士要求找7毫子　落車遭司機發晦氣掟錢：以後唔坐紅的

的士司機與乘客的爭拗幾乎每日都會發生，藝人王喜早於2017年前曾在facebook發文，控訴有的士司機將3毫車資尾數當1元收取。事隔3年，王喜再次遇上同一情況，最巧合的是兩次的車資剛好也是39.3元，他昨日於YouTube拍片分享被濫收車資的經歷，指要求找續後被司機掟錢，因此決定以後不會再搭「紅的」。

王喜昨日於YouTube拍片分享被濫收車資的經歷，指要求找續後被司機掟錢。（片段截圖）

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王喜昨日（3日）於個人YouTube頻道上載名為「紅的司機」的影片，講述前日（2日）乘的士時疑被濫收車資的不快經歷。他說當日由九龍窩打老道近培正中學上車，前往尖沙嘴美麗華商場，上車後主動提供路線，不過由於路況被想像中更擠塞，他只好於山林道提早落車。

王喜稱，整段車程中自己與司機一直相安無事，至下車時車費為39.3元。他遞上兩張20元鈔票，但司機收錢後沒有任何找續的動作，「應該咁講，佢冇諗住找錢畀我，佢收咗2張20蚊之後冇任何動作、冇任何說話，亦冇任何反應」。王喜於是直接向對方稱：「如果找返5毫子畀我嘅話，大家都會舒服點啲，係咪呀？」

王喜早於2017年前曾在facebook發文，控訴有的士司機將3毫車資尾數當1元收取，沒料今次再次遇上同一情況，最巧合的是兩次的車資剛好也是39.3元。（fb截圖）

他表示，該句說話僅為司機提供選擇，亦希望讓他知道司機有責任找續，的士司機聞言回覆「我大把散紙，我找返7毫子畀你都得」，他認為對方語氣很「晦氣」，為免雙方不快便表示「咁唔使喇」，然後準備落車。

當他開門落車，打算轉身關上車門時，「我見到有一個2毫子、一個5毫子喺我右邊身飛過。佢用錢掟我！佢用7毫子掟我！」。王喜稱，兩個硬幣沒有擊中他，當刻他只是道別並關上車門，亦沒有要記下車牌或投訴的想法，只是不斷回想過程中「邊一句有冒犯？邊一句有侮辱？邊一句唔恰當？邊一個過分而導致有一個2毫子同一個5毫子喺我身邊飛過」。

王喜自嘲在的士找續的問題上，「永遠都是我的錯」，指出「唔知點解永遠對方唔找錢就係佢啱嘅」，甚至是當他公開分享自己獲得相關對待「都係唔啱」。他又說，於這事件上不知道如何處理才能得到禮貌對待：「究竟我要你找錢定唔使你找錢先至啱？」

他又稱，一般市民遇上同類情況可能會向警方投訴，司機或會擔心，但推斷司機或許知道其身分，故認定他不會獲得警方的協助，因而無的放矢，「我想問下，我畀40蚊，你唔找錢，下一次我遇上嗰個司機，係咪我畀100蚊又係可以唔找呀？我畀500蚊又係可以唔找呀」。

王喜直言，這次不快經歷後，決定以後不會再搭的士，「我真係再冇咁嘅錢、時間同心理嘅預備，去測試、檢驗我下次遇上呢個司機」。他承認自己的確有偏見，故宣布：「藍的、綠的呢我係會繼續光顧嘅，紅的司機呢，我係唔會再畀一毫子你賺。」

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網民看過影片也踴躍留言，紛紛表示遇過同樣情況，「而家啲司機成日都係幾毫子都收足一元！我試無數次」、「其實道理上司機就算係無7毫找，至少要主動找返5毫，而唔係大安旨意人哋奉旨唔使你找、我都遇過真係會燥」、「我覺得，無論要唔要去找續都好，佢啲態度真係好差」。

的士司機咁樣睇 ↓↓↓

亦有的士業界轉載影片討論，認為找續問題可與客人商量，但涉事的士司機以錢掟客的行為無論如何也是不妥，「一單還一單，乘客要唔要一回事，你唔找足仲要掟人就蝕章」、「你可以心入面鬧佢無聊，但搵錢掉人係好缺德」、「的士錶頭計到毫子，要求找足係合理，最多你話佢呢啲婆乸數」。