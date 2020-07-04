成都痴漢地鐵摸女斷正發惡：揍你啊！　同車男乘客齊心做一個行動

阻止鐵路痴漢人人有責，女士被性騷擾時應勇敢發聲。日前，內都成都地鐵發生猥褻事件，男子連續多次摸鄰座女乘客後被揭發，惱羞成怒辱罵對方，更當場威脅打人，引來同車的其他男乘客不滿，其後更演變成痴漢被圍毆。成都警方調查後確認男子曾做出猥褻行為，被其他乘客「控制」，已處以行政拘留15天，但不少網民直指刑罰太輕。

做出猥褻行為的男子聲稱自己不是故意，其後大聲辱罵被摸的女乘客。（微博影片截圖）

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昨日（7月3 1）內地網傳拍攝於成都地鐵的影片，1名女子慘遭鄰座男子鹹豬手，男子猥褻行徑被當場揭發。受害女子與同車女乘客斥責及質問該名藍衣男子，對方卻高聲呼喝：「我不是故意的，你聽到沒有？」但女乘客稱目擊男子多次出手摸人。

猥褻男辭窮理屈下情緒激動，拋出一句「不要給我廢話」，不停謾罵「腦袋有病，你給我老實一點」、「誰有摸你？」。1名大媽走近似乎想勸和，男子卻變本加厲，恐嚇女乘客「你招惹了我，揍你啊」。由於男子一直言語挑釁，辱鬧揭發事件的女乘客，同車的其他男乘客終於看不過眼，向猥褻男「動手」。

1名中年男乘客率出手，向猥褻男叉頸及擊打其腹部，但攻擊被擋住，鐵路保安想阻止打鬥，另1名穿黑衣的男乘客殺出，叉着猥褻男的頸，然後不停拍打，其後將他推向窗邊，保安最終阻止不了，事件演變成大亂鬥，需召警員到場處理。

內地警方指，涉事男子姓曾，46歲，調查後相信他在成都地鐵2號線車廂內猥褻1名女乘客，後來被其他乘客「仗義出手」控制，目前已對男子處以15天行政拘留作處罰，又提醒如民眾發現車廂內有人偷拍或實行猥褻行為時，應立即喝止及報警。

網民形容出手的男乘客「已經很克制很紳士了」、「安全員你是不是抱的人不對呀，應該去抱那個變態，這樣群眾才好打他呀」，然而，不少人質疑如罪行只處以15天行政拘留是太輕，恐阻嚇力不足。